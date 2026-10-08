Joan Garcia'nın durumu: Getafe karşısında Barcelona'nın kalesini kim koruyacak?

Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın İspanya La Liga'nın sekizinci haftasında, önümüzdeki cumartesi günü oynanacak Getafe maçında takımıyla birlikte forma giyip giymeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Joan Garcia, sakatlığı nedeniyle üç hafta önceki Racing maçından bu yana sahalardan uzak kalıyor. Fiziksel ağrı, oyuncuyu o maçın ikinci yarısında ve ardından oynanan ve Dominik Livakovic'in tamamını oynadığı Sevilla maçında sahaya çıkmaktan alıkoymuştu.

Joan Garcia, geçen çarşambadan bu yana Katalan takımının diğer oyuncularıyla birlikte antrenman yapıyor ve iyi bir şekilde iyileşti; ancak Getafe maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

"Marca" gazetesi, kararın Garcia'ya ait olduğunu belirtti. Zira asıl sorun, oyuncunun dizinde hissettiği ağrı ve bu durum ancak cuma, hatta cumartesi günü yapılacak son antrenman seansında belli olacak.

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Tüm işaretler onun maçta hazır olacağına işaret ediyor, ancak Katalan kulübün kalecinin yaşadığı ödemin seyrini takip etmesi gerektiğinden kimse bu konuda kesin konuşamıyor.

Gazete, Joan Garcia'nın son iki gün boyunca normal şekilde antrenman yaptığını, ancak herkesin önümüzdeki saatlerde durumunun nasıl olacağını görmek için beklemesi gerektiğini açıkladı.

Garcia oynayamazsa, uluslararası ara öncesindeki son haftada oynanan Sevilla maçında olduğu gibi, Livakovic en ideal seçenek olacak.

Hırvat kalecinin uluslararası aradaki performansı iyi değildi; UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan 4 maçta kalesinde 14 gol gördü.



