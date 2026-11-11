Barcelona kalecisi Joan Garcia, Şampiyonlar Ligi’nin Katalan kulübü için başlıca hedeflerden biri olmaya devam ettiğini, ancak bunun takım üzerinde psikolojik bir yüke dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. İspanya millî takım kampında konuşan Garcia, geçmiş turnuva serüvenlerinde yaşanan olumsuzluklardan kaçınmak için Avrupa’daki mücadeleye dengeli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

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Avrupa hedefleri ve zihinsel baskı

Garcia, kulübün bu sezonki beklentilerine ilişkin konuşurken özellikle Şampiyonlar Ligi hedefinin yarattığı baskıya değindi. Bir geçiş döneminin ardından Barcelona'dan yeniden kulüp futbolunun en büyük ödülü için mücadele etmesi bekleniyor. Ancak Garcia, bu beklentinin soyunma odasında yaratabileceği baskının farkında. Takımın motive olduğunu belirten Garcia, kupalara değil sahadaki oyunlarına odaklanmaları gerektiğini vurguluyor.

Garcia, Mundo Deportivo'ya şunları söyledi: “Elbette bu bizim için La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası kadar önemli bir hedef. Bunun ne kadar zor olduğunu bilerek tüm kulvarlarda mücadele edip kazanmaya çalışabilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum. Takımı çok motive görüyorum. Bu bir hedef, ancak bir takıntıya da dönüşmemeli; çünkü bunun olumsuz sonuçları olabilir. İddialı ve zorlu bir hedef olmaya devam ediyor ve bununla yüzleşme isteğimiz var.”

Gelişim ve taktiksel riskler

Garcia, kulübe katılmasından bu yana geçirdiği dönemi değerlendirirken kişisel açıdan önemli ölçüde geliştiğini ve Barcelona kalecisinden beklenen kendine özgü taktiksel görevleri daha iyi anladığını belirtti. Agresif ve önde kurulan bir savunma hattıyla oynamak, kalecinin zaman zaman neredeyse üçüncü bir stoper gibi hareket ederek savunma dörtlüsünün arkasındaki topları toplamasını gerektiriyor. Yüksek risk taşıyan bu yaklaşım yorumcular arasında tartışma konusu olsa da Garcia, sistemin genel olarak sağladığı faydalara inanmayı sürdürüyor.

İspanyol kaleci, “Oyun tarzına uyum sağlamaya ve geliştirmemiz gereken farklı yönler üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Kendimi giderek daha rahat hissediyorum; neler katabileceğimi, neleri yapamayacağımı, ne zaman harekete geçip ne zaman geçmemem gerektiğini daha net görüyorum. Bunun öğrenme, gelişmeye ve yeni şeyler öğrenmeye devam etme sürecinin bir parçası olduğuna inanıyorum. Devam etme isteğim var. Hem benim hem de takımın adım adım gelişip deneyim kazandığını düşünüyorum” diye konuştu.

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Mourinho faktörüyle başa çıkmak

Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in teknik direktörlüğüne dönmesinin ardından Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabet bu sezon daha da sertleşti. Çatışmacı üslubuyla ve hakem kararlarına ilişkin sık sık yaptığı açıklamalarla tanınan Portekizli teknik direktörün varlığı, şampiyonluk yarışını çevreleyen dış gürültüyü artırdı. Ancak Garcia, Barcelona kadrosunun Mourinho'nun takımlarıyla sıkça ilişkilendirilen psikolojik mücadeleden etkilenmemesi gerektiği konusunda kararlı.

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Garcia, “Bence tüm bunlardan biraz daha uzak durup kendimize odaklanmalıyız. İyi durumdaysak ve işimizi iyi yaparsak, dışarıda yaptıklarının ya da söylediklerinin bizi etkilemeyeceğini biliyoruz. Özellikle soyunma odasındayken buna fazla takılmak hata olur. Elbette dışarıda durum farklı, ama soyunma odasında buna o kadar bakmamamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Garcia için kritik millî maç dönemi

Garcia, yaklaşan zorlu ve kritik maç döneminde İspanya millî takımını temsil ederek millî görevini yerine getiriyor. Takımı, 12 Kasım'da Çek Cumhuriyeti'ne karşı tarihî Prag kentinde oynanacak ve olumlu bir sonuç almanın büyük önem taşıdığı deplasman maçıyla başlayacak yoğun bir fikstür bekliyor.

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Bu zorlu deplasman sınavından yalnızca üç gün sonra İspanya, Madrid'e dönerek Metropolitano Stadı'nda büyük önem taşıyan bir maça ev sahipliği yapacak. Yoğun millî maç döneminin sonunda ise Garcia ve takım arkadaşları, güçlü İngiltere'ye karşı oynayacakları büyük maça odaklanacak. Bu süreç, oyuncu ve takımın hedefleri açısından belirleyici olacak.