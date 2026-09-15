Barcelona kalecisi Joan Garcia, Espanyol'dan Katalan ezeli rakibine geçişiyle ilgili sessizliğini bozdu. Eski kulübünün taraftarları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açan bu transferin yankıları, ayrılışının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen hâlâ devam ediyor.

Kaleci ile Espanyol taraftarlarının bir kısmı arasındaki ilişki, eski takımının Sevilla ile oynadığı maçta düşmanca tezahüratlara maruz kalmasının ardından son derece gergin bir aşamaya ulaşmıştı. Bir grup taraftar, maç başlamadan önce ona karşı tezahüratta bulunmuş, bu olay İspanya La Liga tarafından resmi bir raporda kayıt altına alınmıştı.

Joan Garcia, Barcelona'ya transferinin detaylarını Katalan gazetesi Sport'un aktardığı açıklamalarda anlattı. Kaleci, olayın birçok transfer gibi söylentiler ve çelişkili haberler arasında başladığını, ardından Katalan kulübünün resmi ilgisine dönüştüğünü belirtti.

Kaleci şunları söyledi: "Bir dizi duygu vardı, çünkü bu her zaman böyle oluyor. Söylentiler oluyor, bir sürü basın, olayı takip eden bir sürü insan oluyor ve pek çok haber yayılıyor. Bazıları doğru, bazıları değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama seninle sözleşme yapmak istediklerini ve senin için iyi bir teklif sunmaya hazır olduklarını ciddi bir şekilde söylediklerinde, bunu kavramaya başlıyorsun. Bunu sana yakın olan insanlarla ve ailenle çokça konuşuyorsun, senin için ve onlar için de en iyisinin ne olacağını düşünüyorsun ve sonra en iyi kararı veriyorsun."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Transferin Espanyol taraftarları açısından hassasiyetine rağmen Joan Garcia, kararı vermenin kendisi için karmaşık olmadığını, adımından tamamen emin olduğunu vurgulayarak açıkladı.

Barcelona kalecisi şunları ekledi: "Zor olmadı ve doğru kararı verdiğimi düşünüyorum."

Bu açıklamalar, Espanyol taraftarlarının bir kesiminde öfke halinin sürdüğü bir dönemde geldi. Bu kesim, kalecinin Barcelona'ya transferini, Katalonya bölgesindeki iki kulüp arasındaki tarihi rekabet nedeniyle son derece hassas bir adım olarak değerlendirdi.

Sportif açıdan ise Joan Garcia, Barcelona ile güçlü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda ilk günden itibaren kendisini asli isim olarak kabul ettirmeyi başardı; performansları da transfer kararına ilişkin tartışma alanını daraltmaya katkı sağladı.

Kaleci, 21 maçta kalesini gole kapalı tuttu ve kurtarış başarı oranı yüzde 82'ye ulaştı. Ayrıca Barcelona ile İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası olmak üzere iki kupa kazandı, buna ek olarak Dünya Kupası'na katıldı.

Bu performanslar, Altın Top ödülleri kapsamında en iyi kaleci ödülüne aday gösterilmesiyle taçlandı. Böylece Joan Garcia, Barcelona'ya transferinin yalnızca tartışmalı bir adım olmadığını, aynı zamanda sportif açıdan hemen meyvelerini vermeye başlayan bir karar olduğunu kanıtladı.

Ayrıca oku:

Barcelona'dan değil: Pique, Altın Top için favori adayını seçti



