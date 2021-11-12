Joachim Löw'ün vedası acı oldu

Milli takıma veda eden Alman teknik adam son maçında Lihtenştayn'ı dokuz golle devirdi.

Joachim Löw, Almanya'ya Dünya Kupası Eleme Grubu maçı öncesi kendisi için düzenlenen törenle veda etti.

Wolfsburg'daki Volkswagen Arena'daki 26 bin seyirci, Löw'e sevgi gösterisinde bulundu.

Joachim Löw'ün veda töreninde kimler vardı?

Maç öncesinde düzenlenen törende, DFB Başkan Yardımcısı Peter Peters, Löw'e plaket verdi.

Statta Löw'ün milli takımda görev yaptığı dönemden kesitler gösterildi.

Ayrıca Mirloslav Klose, Lukas Podolski, Sami Khedira, Benedikt Howedes ve Per Mertesacker gibi eski milli futbolcular da Alman teknik adamı yalnız bırakmadılar.

Joachim Löw ne söyledi?

Löw, DFB'nin internet sayfasından yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"17 yıl milli takımımızın bir parçası olabildiğim için çok teşekkür ederim. Sonsuz minnettar olduğum harika bir zamandı."

"Galibiyetlerden sonra birlikte coştuk, hayal kırıklıklardan ve yenilgilerden sonra birbirimizi destekledik ve teselli ettik. Hep birlikte, her zaman gitmek istediğimiz, hep hayalini kurduğumuz yere geldik. Birlikte dünya şampiyonu olduk."

Löw, Almanya Milli Takımı'nda neler yaptı?

Milli takım kariyerine 2004'te Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak başlayan Joachim Löw, 2006'da Klinsmann'ın görevini devralarak 15 yıl kariyerini sürdürdü.

198 maçta Alman Milli Takımı'nın başında bulunan Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

61 yaşındaki Löw, Kovid-19 salgınından dolayı bir yıl ertelenen EURO 2020'nin son 16 turunda, Alman Milli Takımı'nın İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin ardından haziranda görevinden ayrıldı.

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