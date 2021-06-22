Joachim Löw'ün Fenerbahçe'deki yardımcısı Frank Wormuth: "Başkan beni futbolcu sanmıştı"

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün yardımcılığını yapan Frank Wormuth, Türkiye'de yaşadıklarını Goal'e anlattı.

60 yaşındaki deneyimli futbol adamı Goal'e verdiği röportajda; Joachim Löw'ün Türkiye'ye nasıl adapte olduğunu, büyük turnuvalara nasıl hazırlandığını ve Alman futboluna yaptığı katkıları anlattı.

2018'den bu yana Hollanda ekibi Heracles Almelo'yu çalıştıran Frank Wormuth, Avrupa Şampiyonası boyunca Almanya milli takımı için gözlemcilik de yapıyor.

1998/99 sezonunda Fenerbahçe’de Joachim Löw’ün asistanıydınız. O günleri düşününce aklınıza gelen ilk şey ne?

Wormuth: Bir kaç gün önce Jogi bana durup dururken ikimizin bir fotoğrafını gönderdi. İki Türkle birlikte masada oturuyoruz. Bir anda tüm anılarım canlandı. En çok aklımda kalan Türklerin düşünce yapısıydı. O günlerde futbol söz konusu olduğunda her şeyi ya siyah, ya da beyaz görüyorlardı, ortası yoktu. Neyse ki çabuk unutuyorlardı. Yenilginin akşamını atlatabilirseniz, paçayı kurtarıyordunuz (gülüyor). Ertesi gün size tekrar pozitif bakarlardı.

Löw için bu düşünce tarzına alışmak zor oldu mu?

Wormuth: Hayır, durumu harika idare etti. Tüm o karmaşanın içinde sakinliğini koruyabilmesi beni etkilemişti. Türkiye’de geçirdiği süre, ona kariyerinin devamındaki olumsuzluklar karşısında yardımcı oldu.

Löw’ün akılcı yapısı Türkiye’de nasıl karşılandı?

Wormuth: Nedendir bilinmez, ama Türkler onu çok seviyordu. Mecazen konuşuyorum, birilerini taşlayacak olsalar, Löw’ü değil, başkalarını hedef alırlardı.

Ya sizi?

Wormuth: Hayır, ben hep onun arkasındaydım. Jogi benim koruyucu kalkanımdı (gülüyor). Yardımcı antrenör olarak arka plandaydım. Onun kadar göz önünde değildim. Dürüstçe söylemek gerekirse, kulüpteki çoğu kişi benim kim olduğumu bile bilmiyordu. Bu konu hakkında güzel bir anektodum var.

Anlatın lütfen!

Wormuth: Fenerbahçe’ye geleli birkaç hafta olmuştu. UEFA Kupası elemelerinde Göteborg ile oynuyorduk. Sakatlıklar nedeniyle antrenmanda 11 kişilik iki takım çıkaracak kadar oyuncumuz yoktu. Ben 37 yaşındaydım ve hala fittim, stoper olarak oynadım. Başkan da antrenmanı izliyormuş ve şöyle demiş: “Bu stoper de kim? Yeni bir oyuncu mu? Topa gerçekten iyi vuruyor.” Ardından ona yardımcı antrenör olduğumu söylemişler.

Sezon içinde adınızı biraz daha duyurabildiniz mi?

Wormuth: Öyle görünüyor, çünkü ayrıldıktan birkaç yıl sonra Fenerbahçeli bir yöneticiden telefon aldım. Takımın fiziksel olarak iyi gözükmediğini, bizim dönemimizde ise herkesin fit olduğunu söylemişti. Benim takımda kondisyoner olarak çalıştığımı sanıyor ve geri dönmemi istiyordu. Elbette reddettim.

Sizce Löw, Almanya’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’ye dönebilir mi?

Wormuth: Söz konusu Löw ise herşey mümkün, buna Türkiye’ye dönmek de dahil. Ne yapacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Şu anda geleceğini düşünmediğine eminim, sadece Avrupa Şampiyonası’na odaklanmış durumda. Turnuvadan birkaç gün önce mesaj atıp ona şans diledim. Cevabını görür görmez turnuva moduna girdiğini anladım. Jogi turnuva moduna girdiğinde, normalin aksine kısa cevaplar vermeye başlar. O andan sonra, eğer ona rapor vermek için bir maç izlemiyorsam, onu kendi haline bırakırım.

Avrupa Şampiyonası’nda ona yardım ediyor musunuz?

Wormuth: Evet, örneğin Amsterdam’daki Hollanda-Ukrayna maçındaydım. Ben Heracles’te çalıştığım için bazı Hollandalı oyuncuları yakından tanıyorum. Elbette Almanya Milli Takımı, Hollanda’yı tüm detaylarına kadar biliyor. Yine de turnuvadaki her maç için birini görevlendirmek Jogi’yi rahatlatıyor. Genelde bu tip görevlendirmeler yeni haberler toplamak için değil, mevcut bilgileri teyit etmek için yapılır. Raporum da buna uygun olarak kısa ve özlüydü. Bunu Fenerbahçe’deki görevimle kıyaslayamayız. Parma ile UEFA Kupası’nda oynadığımız maçtan önce Jogi’ye 10 sayfalık bir rapor göndermiştim.

O raporda neler yazılıydı?

Wormuth: Elimizdeki bilgilerin kendi takımımız için ne ifade ettiği. O doğrudan rakip takımın güçlü ve zayıf yanlarına öncelik vermez, bunun kendi takımımıza nasıl etki edeceğiyle ilgilenir.

Almanya milli takımı rakiplere nasıl hazırlanıyor?

Wormuth: Verdiğim örnekten devam edelim. Almanya bu turnuvada Hollanda ile karşılaşırsa, Jogi’nin ekibi Köln Spor Üniversitesi’ndeki video analistlerinin yardımıyla, benim görüşlerim haricinde yaklaşık 100 sayfalık bir rapor hazırlayacak.Video sorumluları Stephan Nopp ve Christopher Clemens, ekipleriyle birlikte bu raporun 20 sayfalık bölümünü üstlenecek. Yardımcı antrenör Marcus Sorg bunu 10 sayfaya indirecek, ardından jogi bunun yarısını takıma aktaracak. Elbette biraz abartıyorum, ama bu bilgilerin nasıl filtrelendiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Löw ekibiyle nasıl iletişim kuruyor?

Wormuth: Önce ekibindeki herkesin fikirlerini dinler. Fenerbahçe’de de böyleydi, Almanya milli takımında da böyle. Aradaki tek fark, şu anda altında çalışan uzman kişilerin sayısı daha fazla. Bu ekiple takım arasındaki filtreleme görevini daha önemli kılıyor. Jogi iş dışında yalnız vakit geçirmeyi seven biri. Birlikte çalıştığımız dönemde ben uyurken o koşuya çıkardı (gülüyor).

Fenerbahçe’de önemli maçlardan önce nasıl bir hava olurdu?

Wormuth: Maça 15 dakika kala benimle şakalaşabilir ya da bir röportaj yapabilirdiniz. O noktada tamamen rahat olurdum, çünkü takımımı hazırladığımı ve ilk düdüğe kadar başka bir şey yapamayacağımı bilirdim. Jogi için ise, özellikle de Fenerbahçe’deyken, bunu hayal bile edemezdiniz.

Bu gerginlik, Löw’ün turnuvalardan sonra kamuoyundan kaçmasına neden oluyor.

Wormuth: Turnuva modunda geçirilen altı ila sekiz aylık sürenin ardından bu durumu anlayışla karşılamak lazım. Bitti ve artık soruları cevaplamak zorunda değilim. Buna saygı duymalısınız. Onun bir halk adamı olması, sürekli halkın önüne atılacağı anlamına gelmiyor.

Bu Löw’ün Almanya ile son turnuvası. Mart’ta istifa kararını açıkladığında şaşırdınız mı?

Wormuth: Bu kararından bir süredir haberdardım. Şahsen daha erken istifa etmesini bekliyordum. Ona yıllardır şaka yollu ‘ayrılmanın zamanı geldi’ diyorum. Medya ve insanlar yeni bir yüze, yeni sloganlara ihtiyaç duyuyor. Hep aynı şeyi duymak istemiyorlar (gülüyor).

Almanya’daki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Wormuth: İlk beş turnuvasında en az yarı final gördü. Bu müthiş bir başarı. Onu eleştirenler, Alman futbolu için yaptıklarını o gidince anlayacak. Bunu Löw’ün arkadaşı olduğum için söylemiyorum, gerçek düşüncem bu. Jogi, Alman futbolunu kimsenin yapamadığı şekilde değiştirdi. Genelde milli takımın performansı, o ülkenin kulüp takımlarına doğrudan bağlıdır. Almanya’da ise, özellikle Löw’ün ilk yıllarında gelişimi sağlayan güç milli takımdı.

Löw’ün yerine eski yardımcılarından Hansi Flick gelecek.

Wormuth: Flick, Amerikan rüyasını Almanya’da da yaşayabileceğinizin bir kanıtı. Hoffenheim’dan sonra ne yaptığından kimsenin haberi yoktu. Ardından Bayern’de yardımcılığa başladı, kötü giden bir takımı devralıp üçlemeye taşıdı ve şimdi milli takımın başına geçecek. Hayat güzel sürprizlerle dolu!

Flick’i farklı kılan nedir?

Wormuth: Son derece mütevazı bir insan. Karakteriyle pozitif bir atmosfer yaratıyor. En üst seviyede işin teknik yönü kadar, oyuncularla kurduğunuz ilişki de önemlidir. Oyuncular kendilerini rahat hissettiklerinde iyi oynarlar. Hansi bu iş için biçilmiş kaftan.

Frank Wormuth’un kariyeri

1998-1999 Fenerbahçe (Joachim Löw’ün yardımcısı olarak)

1999-2001 SC Pfullendorf (Bölgesel Lig)

2001-2002 FV Ravensburg (Bölgesel Lig)

2002-2003 SSV Reutlingen (Bundesliga 2)

2004 Union Berlin (Bölgesel Lig)

2005-2006 VfR Aalen (Bölgesel Lig)

2008-2018 Almanya milli takımı (Antrenör)

2010-2016 Almanya U20 milli takımı

2018- Heracles Almelo (Eredivisie)

Çeviri: Tolga İnan