Genç İngiliz yetenek JJ Gabriel, bugün (salı) kulüpten ayrıldığını resmen açıklayarak Manchester United'daki geleceğine dair kararını verdi. Böylece 10 yaşındayken kulübün akademisine katılmasıyla başlayan Manchester United serüvenini noktalayan oyuncunun, önümüzdeki ara transfer döneminde Real Madrid'e transferi yaklaşıyor.

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16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla kararını doğruladı. Gabriel, mesajında Manchester United'a, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve kulüpte geçirdiği yıllar boyunca kendisine yardım eden herkese teşekkür etti ancak bir sonraki adresini doğrudan açıklamadı.

Gabriel mesajında şu ifadeleri kullandı: "Manchester United'a 2020'de, büyük hayalleri olan 10 yaşında bir çocukken geldim. Burada hem oyuncu hem de insan olarak geliştim. Old Trafford'da gol atmaktan Jimmy Murphy Ödülü'nü kazanmaya kadar bana her zaman değer vereceğim anlar yaşattınız."

Genç oyuncu, "Kariyerimde yeni bir sayfa açılırken Manchester United her zaman hikâyemin bir parçası olmaya devam edecek. Her şey için teşekkürler" diye ekledi. Bu mesaj, geleceği ve ayrılma isteğiyle ilgili aylardır süren spekülasyonların ardından oyuncunun İngiliz kulübüyle yollarının ayrıldığını teyit etti.

Haberlere göre Real Madrid, genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen başta Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih olmak üzere birçok büyük Avrupa kulübünün önüne geçerek en olası adres haline geldi. İspanyol kulübü, transfer konusunda oyuncu ve temsilcileriyle anlaşmaya vardı.

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Gabriel'in önümüzdeki ocak ayında Real Madrid'e katılması bekleniyor . Genç oyuncu, kulübün yeteneğini geliştirme ve onu A takıma kademeli olarak hazırlama planı kapsamında İspanya üçüncü liginde mücadele eden Castilla'da yolculuğuna başlayacak. Önünde Madrid ekibinin A takımına yükselmesi için net bir yol bulunuyor.

Gabriel, geçen eylül ayında Manchester United'dan ayrılmak istediğini bildirmiş ve o tarihten bu yana kulübün antrenmanlarına katılmamıştı. A takımla çalışmaya başlamasına ve hazırlık döneminde Milan'a karşı oynanan bir hazırlık maçında forma giymesine rağmen genç oyuncu, A takımda daha fazla süre alma şansının yeterli olmadığını düşünmüştü.

Geçen sezon kulübün en iyi genç oyuncusuna verilen Jimmy Murphy Ödülü'nü kazanan ve yaşının küçüklüğüne rağmen İngiltere 18 Yaş Altı Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülüne de layık görülen Gabriel, Manchester United akademisinin en dikkat çekici yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor. Bu başarılar, onu Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına soktu.