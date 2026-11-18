Bugün, çarşamba günü yayımlanan bir habere göre Manchester United, Real Madrid'e transferine çok yaklaşan genç ve yetenekli oyuncusu JJ Gabriel'i kaybetmesinin ardından pes etmeyecek.

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Uzun yıllar boyunca Manchester United altyapısının büyük umudu olarak görülen JJ Gabriel, Carrington'da kısa bir süre geçirmişti.

16 yaşındaki oyuncu, Manchester United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetti ve dün akşam, yani salı günü ayrılığını duyurdu. Real Madrid'in transfer yarışını kazanmasının ardından yeni adresi artık herkes tarafından biliniyor.

Manchester United ise bu sonuçtan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve olayların gelişiminden derin bir düş kırıklığı duyuyor. Zira ofansif orta saha oyuncusu, kulüpte uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyordu.

Manchester United karşılık vermek istiyor

Bu hayal kırıklığı, Manchester United'ı Real Madrid'e sert bir saldırıyla karşılık vermeye itebilir.

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"The Times" gazetesinin haberine göre Manchester United yönetimi yasal yollara başvurmayı değerlendiriyor. Kulüp bu amaçla, transfer sürecinde açık bir usulsüzlük yaşanıp yaşanmadığını belirlemek için soruşturma başlatacak.

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İngiliz kulübü, Real Madrid'in geçen yaz oyuncuyla temas kurup kurmadığını araştıracak. Böyle bir temas, FIFA'nın reşit olmayan oyuncularla ilgili kurallarının ihlali anlamına geliyor.

Bu, Manchester United'ın tamamen kontrolünden çıkan bir transferde yüzünü kurtarma girişimi.

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Manchester United, bu transferden yetiştirme tazminatı olarak yalnızca 300 bin sterlin, yani yaklaşık 360 bin euro alacak.

JJ Gabriel Valdebebas'ı ziyaret etti

JJ Gabriel, Real Madrid'e giderek daha fazla yaklaşıyor. Bugün, çarşamba günü attığı yeni adım da bunu ortaya koydu.

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"Marca" gazetesinin haberine göre 16 yaşındaki İngiliz futbolcu, bugün kulübün Valdebebas'taki antrenman tesislerini ziyaret ederek yakında yeni evi olacak yere ilk kez göz attı.

Oyuncunun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geriye yalnızca Real Madrid'in JJ'nin transferini resmen açıklaması kaldı.

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JJ Gabriel, Manchester United'a veda etti

Genç İngiliz yetenek JJ Gabriel, dün, yani salı günü kulüpten ayrıldığını resmen açıklayarak Manchester United'daki geleceğine dair kararını verdi. Böylece 10 yaşında takımın altyapısına katılmasıyla başlayan Manchester United serüveni sona erdi. Oyuncunun önümüzdeki ara transfer döneminde Real Madrid'e transferi de yaklaşmış durumda.

16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, kararını sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla doğruladı. Mesajında Manchester United'a, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve kulüpte geçirdiği yıllar boyunca kendisine yardım eden herkese teşekkür eden genç oyuncu, bir sonraki adresini doğrudan açıklamadı.

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Haberlere göre Real Madrid, genç oyuncunun en olası yeni adresi haline geldi. İspanyol kulübü, başta Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih olmak üzere oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birçok büyük Avrupa kulübünün önüne geçerek oyuncu ve temsilcileriyle transfer konusunda anlaşmaya vardı.