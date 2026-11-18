Barcelona, İngiliz JJ Gabriel'in Real Madrid'e yaklaşmasının ardından transfer piyasasında A takımda forma giyebilecek genç oyuncular aramayı sürdürüyor.

Reklam

Barcelona, Manchester United'ın 16 yaşındaki yeteneğini kadrosuna katmaya çalıştı ancak bu yarışta Real Madrid öne geçti. Oyuncu bugün Valdebebas'taydı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre Barcelona, Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim, Jesse Bisiwu ve diğerlerinde olduğu gibi genç bir oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için başka bir özel yeteneğe yöneldi. Bu transferler, Barça'nın yüksek bonservis bedelleri ödemeden yetenekleri kadrosuna katmasını sağlamıştı.

Bu bağlamda raporlar, Barcelona'nın Norveç ekibi Vålerenga'nın A takımında önemli bir yere sahip olan 15 yaşındaki forvet Gabriel Rajkovic'i yakından takip ettiğini doğruluyor.

Genç oyuncu, kulübüyle çıktığı 18 maçta üç gol atıp bir asist yaptı ve bu performansıyla birçok büyük Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Reklam Reklam

"TeamTalk" sitesine göre Barcelona ve Manchester United, bu gelecek vaat eden forveti transfer etmeye en yakın kulüpler olarak görülüyor.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Norveç'te ağustos ayı başında yayımlanan bir haberde, Barcelona'nın bir gözlemcisinin Gabriel Rajkovic'i takımının Bodø/Glimt ile oynadığı maçta yerinde izlediği belirtilmişti. Rajkovic, bu maçta profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmıştı.

Bu golle birlikte, yalnızca 15 yaş, 5 ay ve 15 günlükken Norveç Eliteserien tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Rajkovic'in yeteneği Barcelona'nın dikkatini çekti ve Katalan kulübünün, mevcut milli arada Norveç 16 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Reklam

Genç yaşına rağmen 1,87 metre boyundaki Gabriel Rajkovic, hem kanatta hem de santrforda oynayabiliyor. Bu çok yönlülük, onu gelecekte yakından takip edilmesi gereken bir oyuncu yapıyor.

JJ Gabriel Real Madrid yolunda

JJ Gabriel, Real Madrid'e her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Oyuncunun bugün, çarşamba günü attığı yeni adım da bunu ortaya koydu.

Reklam

"Marca" gazetesinin haberine göre 16 yaşındaki İngiliz futbolcu, bugün, çarşamba günü kulübün Valdebebas'taki antrenman tesislerini ziyaret ederek yakında yeni evi olacak yere ilk kez göz attı.

Oyuncunun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geriye yalnızca Real Madrid'in JJ'i resmen açıklaması kaldı.

Reklam

İngiltere'de oyuncular, son yıllarda ülkede ortaya çıkan en iyi futbol yeteneği olarak görülen genç forvetin ayrılığı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyor.

Real Madrid ile imzasının kesinleşmesini beklerken birkaç haftadır İspanya'da tek başına antrenman yapan Gabriel'in varlığı, kulübün antrenman tesislerinde büyük bir heyecan yarattı. Oyuncunun Manchester United'dan ayrılışı ve kulübe gelişi etrafındaki medya ilgisinin orada da gayet iyi farkındalar.

Reklam

Genç İngiliz yetenek JJ Gabriel, dün, salı günü kulüpten ayrıldığını resmen açıklayarak Manchester United'daki geleceğine dair kararını verdi. Böylece 10 yaşındayken takımın akademisine katılmasıyla başlayan Manchester United yolculuğunu, önümüzdeki kış transfer döneminde Real Madrid'e transferinin yaklaştığı bir süreçte sona erdirdi.