Real Madrid, Manchester United'ın genç yeteneği JJ Gabriel'in transferini tamamlamak üzere. Anlaşmanın mali ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Uzun süredir devam eden transfer sürecinin ardından Gabriel'in birkaç gün içinde İspanya'nın başkentine geçişini resmileştirmesi bekleniyor.

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Madrid, üç yıllık anlaşmaya ve 360 bin avroluk bedele son şeklini veriyor

Gazeteci Pablo Gallego'ya göre Gabriel'in yeni menajeri Ali Barat, anlaşmanın son koşullarını netleştirmek için pazartesi günü Valdebebas'ı ziyaret etti. 16 yaşındaki futbolcunun hafta bitmeden sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

El Chiringuito TV muhabiri Marcos Benito'ya göre İngiliz genç futbolcu Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzalayacak . Real Madrid, transferi gerçekleştirmek için Manchester United'a sembolik bir tutar olan 360 bin avro yetiştirme tazminatı ödeyecek.

Old Trafford'dan ayrılığın arka planı ve sonuçsuz kalan uzlaşma girişimleri

Transferin temelinde, Gabriel'in eylülde kulüpten ayrılmasıyla Manchester'da başlayan anlaşmazlık yatıyor. Ayrıldığından beri Premier League ekibiyle antrenmana çıkmadı.

United'ın kendisini A takıma dahil etme planlarından memnun olmayan genç futbolcu, kulüpten kaydını iptal etmesini istedi. Manchester United bu talebi reddetti ve daha sonra uzlaşmaya çalıştı, ancak Gabriel ve ekibi bu girişimlere yanıt vermedi.

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Toplam maliyet neden sembolik tazminatı çok aşacak?

360 bin avroluk tazminat, İngiltere'nin en parlak genç yeteneklerinden biri için mütevazı görünse de Real Madrid'in toplam harcaması çok daha yüksek olacak. Futbolcunun maaşı, menajerlik ücretleri ve komisyonlar hesaba katıldığında transferin toplam maliyeti 10 ila 15 milyon avroya ulaşabilir.

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Genç yıldızın transferi, İspanyol kulübü için futbolcu kazanımı açısından da büyük bir başarı. Gabriel, Madrid'e gitmek için Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Barcelona'nın ciddi ilgisini geri çevirdi.

Önce genç takımda futbol, ardından olası bir hukuk mücadelesi

Gabriel, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Real Madrid'in Castilla yapılanmasına katılacak. Ancak federasyon kuralları, ocak ayına kadar rezerv takımda oynamasına izin vermiyor. Oynamaya hak kazanana dek kulübün genç takımlarında forma giyecek.

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Saha dışında ise transfer tamamlandıktan sonra da süreç devam edebilir. Haberlere göre Manchester United, transfer gerçekleştiğinde Gabriel, temsilcileri ve Real Madrid'e karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirebilir.