Jimmy Floyd Hasselbaink: Hazard'ın boşluğu tek oyuncuyla doldurulamaz

Chelsea’nin eski oyuncularından Jimmy Floyd Hasselbaink, Londra ekibinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

’nin eski forvetlerinden Hasselbaink, yaptığı açıklamalarda Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain’in Stamford Bridge’de kalmaya layık olmadığını belirtirken; Londra ekibinin, takımdan ayrılacak olan Eden Hazard’ın yokluğuyla başa çıkabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

İngiliz ekipten 2004 yılında ayrılan Jimmy Floyd Hasselbaink’in ardından takıma katılan Fernando Torres, Alvaro Morata, Radamel Falcao ve Hernan Crespo, Hollandalı oyuncunun gol ortalamasının altında kaldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana takımın forveti konumunda bulunan Gonzalo Higuain de, çıktığı 18 maçta yalnızca 5 gol atarak hayal kırıklığı yarattı.

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Goal’e konuşan Jimmy Floyd Hasselbaink “Chelsea’nin, 9 numaralı formayı giyebilecek yeni bir forvet transfer etmesi gerekiyor. Olivier Giroud’yu beğeniyorum ve bence ona karşı çok adil davranılmıyor. Hak ettiği şansı bulduğunu düşünmüyorum. Sahada olduğu anlarda takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağlıyor ancak yeteri kadar gol atamadığı için eleştiriliyor. Kulüpte kalacağı için mutluyum. Higuain’in ise Chelsea’den ayrılacağını düşünüyorum. Bu durumda Chelsea, yeni bir forvete ihtiyaç duyacak.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon ’e transfer olması beklenen Eden Hazard’a da değinen Hasselbaink “Chelsea, Hazard’ın boşluğunu dolduracaktır. O, çok yaratıcı ve takımın attığı gollerin çoğuna katkıda bulunmuş bir oyuncu. Onun görevini tek bir adama yüklemek çok zor olacaktır. Chelsea’nin, Christian Pulisic gibi birkaç tane daha iyi oyuncu transfer edip, sorumluluğu paylaştırması gerekiyor. Belki de oyun stillerini değiştirebilirler veya Championship’te kiralık olarak bulunan oyuncularını geri çağırabilirler.” şeklinde konuştu.

29 Mayıs’ta Bakü’de oynanacak finalinde ile karşılacak olan Chelsea’de, aşil tendonundan sakatlanan Ruben Loftus-Cheek’in büyük bir eksik olacağını düşünen Hasselbaink “Çok üzücü bir durum. Çünkü son zamanlarda çok iyi performans sergiliyordu. Sahadaki diğer oyunculara ekstra destek vermeye başlamıştı. Takımın hücum gücünü artırıp, atılan gollere katkıda bulunuyordu. Uzun vadede Chelsea’ye çok yararlı olacaktır. Daha fazla forma şansı bulmayı hak ediyor. Bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarla onu yargılamak doğru olmaz.” sözlerini kullandı.

Chelsea’nin, Premier Lig’i üçüncü sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanması, Maurizio Sarri’nin üzerindeki baskıyı azaltacağını belirten Hasselbaink “Lig üçüncüsü olarak iyi bir iş çıkarttılar. ve ’nin diğer takımlardan çok daha iyi olduğunun unutulmaması gerekiyor. Aradaki farkın fazla olduğunu kabul ediyorum. Ancak gelecek sezon bu farkın kapanacağını ve şampiyonluk için yeni adayların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Chelsea gibi büyük kulüpler için Avrupa’da düzenlenen organizasyonları kazanmak önem arz ediyor. Bakü’de Arsenal’ı yenmek kolay olmayacak. Onlar Avrupa’da iyi oynuyorlar ve çok iyi golcülere sahipler. Çok tehlikeli bir takım. Avrupa Ligi’ni kazanmaları halinde onlar da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanacaklar. Lig Kupası’nda final oynayan, Premier Lig’i üçüncü bitiren Chelsea, eğer Avrupa Ligi’ni kazanırsa çok başarılı bir sezon geride kalmış olacak. Kazanamazsa ise iyi bir sezon olarak değerlendirilecek.” cümleleriyle sözlerini noktaladı.