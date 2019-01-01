Jimmy Durmaz kimdir?

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz, transferin gözdesi. Şimdi Jimmy Durmaz'ı yakından tanıma zamanı...

Bir dönem forması da giyen Jimmy Durmaz, geçtiğimiz sezon 'nın takımında ter döktü. ve İsveç pasaportu bulunan yetenekli oyuncuyu yakından tanıyalım.

Jimmy Durmaz kimdir?

Aslen Süryani olan Jakup Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989'de doğdu. BK Forward'da başladığı futbol yaşantısında 2008'de Malmö'ye transfer oldu ve adını burada duyurdu. Dört yıl sonra Gençlerbirliği'ne transfer olan Jimmy, burada geçirdiği 2 yıllık sürede bir çok transfer teklifi aldı. 2 milyon euro'ya Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu. Burada geçirdiği 2 yılın ardından da Toulose'a gitti.

Fransa'da futbolunun olgunluk çağını geçiren ve kendisini geliştiren Jimmy'nin sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erdi. Serbest kalan oyuncuyla çok ciddi bir şekilde ilgileniyor ve imza attırması an meselesi.

Jimmy Durmaz İsviçre Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giydi.

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Kanattan orta sahaya

Futbolseverler Jimmy Durmaz'ı sıklıkla hücuma yakın bir kanat oyuncusu olarak tanıdı. Gençlerbirliği ve Olympiakos formalarıyla kanattan içeriye bindirmeleri ve uzaktan attığı şutlarla da ön plana çıktı. Ancak yetenekli oyuncu Toulouse'da orta sahanın merkezinde de görevlendirildi. 8 numara pozisyonunda kendini geliştiren Jimmy hem defansif hem de ofansif olarak orta sahada başarıyla görev yapabiliyor.