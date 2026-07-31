Jimmy Carr, tartışmasız şekilde kariyerinin en büyük turne yılını geçiriyor. Laughs Funny gösterisi gerçek anlamda bir dünya turnesine dönüştü; 2026 boyunca Yeni Zelanda, Avustralya, Avrupa, Birleşik Krallık, Kanada, ABD ve Orta Doğu'yu kapsayan turnede 100'ün çok üzerinde doğrulanmış tarih bulunuyor ve yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu, dünya genelinde 1,2 milyondan fazla bilet satan Terribly Funny turnesinin ardından bugüne kadarki en büyük küresel turnesi oldu.

GOAL şimdiye kadar tüm bölgelerde doğrulanan her şeyi bir araya getirdi; böylece dünyanın neresinde olursanız olun size en yakın tarihi bulabilir ve tükenmeden yerinizi ayırtabilirsiniz.

Jimmy Carr ne zaman turneye çıkıyor?

Tarih ve saat Konum Mekân Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 18.30 Dubai, BAE Dubai Opera (biletlerin yalnızca %3'ü kaldı) Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.30 Dubai, BAE Dubai Opera (biletlerin yalnızca %2'si kaldı) Biletler 3 Eylül 2026 Perşembe, 19.00 Carlisle, Birleşik Krallık Sands Centre Biletler 3 Eylül 2026 Perşembe, 21.30 Carlisle, Birleşik Krallık Sands Centre Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 18.00 Derby, Birleşik Krallık Vaillant Live Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 21.00 Derby, Birleşik Krallık Vaillant Live Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi (2 gösteri) Bradford, Birleşik Krallık Bradford Live Biletler 8 Eylül 2026 Salı (2 gösteri) Guildford, Birleşik Krallık G Live Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba (2 gösteri) Southend-on-Sea, Birleşik Krallık Cliffs Pavilion Biletler 10 Eylül 2026 Perşembe (2 gösteri) St. Albans, Birleşik Krallık The Alban Arena Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi (2 gösteri) Londra, Birleşik Krallık London Palladium Biletler 13 Eylül 2026 Pazar (2 gösteri) Londra, Birleşik Krallık London Palladium Biletler 21 Eylül 2026 Cumartesi Prince George, Kanada CN Centre Biletler 27 Eylül 2026 Pazar Calgary, Kanada Scotiabank Saddledome Biletler 4 Kasım 2026 Çarşamba, 21.15 Padua, İtalya Gran Teatro Geox Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi Paris, Fransa Salle Pleyel Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe Utrecht, Hollanda TivoliVredenburg Biletler

Jimmy Carr biletleri nereden alınır?

Biletler bölgeye göre resmî gişe satış noktaları, Ticketmaster, Live Nation ve StubHub üzerinden satışa sunuluyor. StubHub, özellikle bunun gibi küresel bir turne için oldukça kullanışlı; çünkü onlarca şehirdeki doğrulanmış yeniden satış biletlerini tek bir yerde listeliyor. Bu da özellikle daha fazla talep gören duraklarda resmî kontenjanlar tükendikten sonra büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle Dubai tarihi için biletler resmî Dubai Opera internet sitesi ve yetkili yerel ortak Platinumlist üzerinden satılıyor. Kuzey Amerika'da resmî satışların çoğunu Ticketmaster ve Live Nation yürütürken, bir şehirde biletler tükendiğinde ya da yan yana koltuk görünümü ve fiyat karşılaştırması yapmak isteyen hayranlar için yeniden satışta en iyi seçenek StubHub oluyor.

Jimmy Carr biletleri ne kadar?

Fiyatlar bölgeye, mekânın büyüklüğüne ve şehre göre önemli ölçüde değişiyor, ancak doğrulanan pazarlara göre genel rehber şu şekilde:

Tiyatro gösterileri (Birleşik Krallık, Avrupa, daha küçük mekânlar): Genellikle en samimi ortamı sunar; yaklaşık 90 dakikalık stand-up gösterilerinde giriş seviyesi fiyatlandırma çoğu zaman en erişilebilir kategori olur.

Kuzey Amerika: Biletler, şehre, mekânın büyüklüğüne ve oturma bölümüne bağlı olarak genellikle 40 $ ile 301 $ arasında değişir. Üst kat ve genel giriş kategorileri en iyi fiyat-performans seçeneğini sunarken, saha içi, VIP ve tanışma paketleri fiyat aralığının en üstünde yer alır.

Dubai Opera: Giriş seviyesi biletler 250 AED 'den başlar ve salonun en iyi görüş açılarını sunan orta kategori ile premium koltuklara doğru yükselir.

Arena gösterileri: Carr'ın daha büyük mekânlarda sahne aldığı yerlerde, iki saatin üzerinde materyal ve tiyatro tarihlerine kıyasla daha geniş bir fiyat aralığı bekleyin.

Yoğun talep gören çoğu stand-up turnesinde olduğu gibi, herhangi bir şehirde en düşük fiyatlı biletler genellikle ilk tükenenler olur. Bu nedenle erken rezervasyon yapmak, mevcut en ucuz koltuğu yakalama şansınızı artırır.

Laughs Funny World Tour hakkında bilmeniz gereken her şey

Jimmy Carr, 1972'de Londra'nın Isleworth bölgesinde doğdu ve stand-up kariyerine 1997'de başladı. 25 yılı aşkın süre içinde dünya genelinde 3 milyondan fazla hayrana gösteri yaptı ve son on yılın en çok izlenen komedyenlerinden biri olarak bir ün kazandı.

Laughs Funny turnesi, bugünkü gerçek anlamda küresel takvime dönüşmeden önce Birleşik Krallık ve İrlanda turu olarak başladı; tek bir takvim yılı içinde Güney Yarımküre, kıta Avrupası, Kuzey Amerika ve Orta Doğu genelinde tüm etaplar eklendi. Ön sıra koltukları bir uyarıyla birlikte geliyor: Carr'ın seyirciyle etkileşimi efsanevi, bu yüzden sahneye yakın oturursanız izleyici etkileşimi bekleyin.

Altı kıtada doğrulanan tarihler ve hâlâ eklenmeye devam eden yeni duraklarla birlikte, Laughs Funny turnesi 2026'nın en büyük küresel komedi turnelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Şehrinizde en iyi fiyatlı biletler tükenmeden önce yerinizi resmî kanallar veya StubHub üzerinden ayırtın.