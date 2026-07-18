Jhon Durán, büyük bir Avrupa kulübüne transfer oluyor: 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu

Jhon Durán, önümüzdeki sezon için Benfica’ya katılacak. Kolombiyalı oyuncu, mali sorunlar nedeniyle “sadece” otuz milyon avroluk satın alma opsiyonunu kabul eden Al-Nassr’dan kiralanacak.

Durán, Humberto Delgado Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Burada olmak büyük bir mutluluk” dedi. “Portekiz’in en büyük kulübüne geldim. Tanrı’ya şükrediyorum.”

Durán’ın kariyerinde dikkat çekici bir seyir izliyor. Şu anda 22 yaşında olan forvet, 2023 yılının başında Chicago Fire’dan Aston Villa’ya transfer olmuş ve burada gerçek bir sansasyon yaratarak dünyanın en umut vaat eden yeteneklerinden biri haline gelmişti.

Gelişinden iki yıl sonra, dikkat çekici bir şekilde, transferi için 77 milyon euro ödeyen Al-Nassr'ı tercih etti. 2030 ortasına kadar sözleşme imzalayan Durán, bonuslar dahil olmak üzere yılda 20 milyon eurodan fazla kazanıyor.

Suudi Arabistan’a gelmesinden sadece yarım yıl sonra kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu; ancak sezonun ortasında buradan ayrıldı ve 2026’nın ilk yarısında Zenit St. Petersburg forması giydi.

Rusya şampiyonluğunu kazandıktan sonra Al-Nassr, Durán’ı bu kez Benfica’ya kiraladı. Böylece Portekiz’in dev kulübü, bu sezonun ardından Kolombiyalı oyuncuyu 30 milyon avroya kadrosuna katmayı tercih edebilir.

"Ben kazanmayı gerçekten seven biriyim, bu yüzden buraya kazanmak için geldim. Geriye kalan tek şey, takım arkadaşlarımı tanımak. Burada olduğum için mutluyum," diyor Durán.

"Benfica hakkında her şeyi biliyorum. Küçüklüğümden beri Benfica'yı hep takip ettim." Durán, Benfica'da "iyi bir arkadaş" olarak nitelendirdiği vatandaşı Richard Ríos ile birlikte oynayacak.

Durán, Ocak 2023’te Benfica’ya transfer olmaya çok yakındı, ancak teknik direktör Roger Schmidt, Casper Tengstedt’i tercih ettiği için transferi veto etmişti. Durán, kısa bir süre sonra Villa’ya transfer olmuştu.

Durán’ın gelişiyle birlikte Fulham’dan gelen teknik direktör Marco Silva, forvet hattında biraz daha genişlik kazandı. Forvet, Franjo Ivanovic ve eski Eredivisie yıldızı Vangelis Pavlidis gibi isimlerle rekabet edecek.