Portekiz Millî Takımı'ndan uluslararası emekliliğini açıklayan Cristiano Ronaldo, veda maçında kenar yönetiminde yeni bir teknik direktörle sahada olacak; bir basın raporunda bu yönde iddialar yer aldı.

41 yaşındaki Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından dün perşembe günü Portekiz Millî Takımı'ndan ayrılma yönündeki sürpriz kararını açıkladı.

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Ronaldo millî takıma hemen veda etmeyecek; yirmi yılı aşkın süren uluslararası kariyerini noktalayacağı son bir maça çıkması planlanıyor. Bu süre zarfında 234 maçta 146 gol kaydetti.

Ancak "ESPN" kanalının bir raporuna göre, aralarındaki şiddetli anlaşmazlık nedeniyle Jesus, Ronaldo'nun son maçında millî takımın başında olmayacak.

Onun yerine, Ronaldo'ya 2003 yılında ilk uluslararası çıkışını yaptıran eski Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari, teknik kadronun başına dönebilir.

Ronaldo'yu, millî takımdaki ilk yıllarında Scolari ile yakın bir ilişki bağlardı; özellikle de yirmi yaşındayken babasının vefatının ardından teknik direktörün ona destek vermesinin ardından.

Rapor, eski teknik direktör Fernando Santos'un "Don"un veda maçında millî takımın başına dönme ihtimalini dışladı.

Ronaldo, 2014 ile 2022 yılları arasında Santos'un yönetiminde çalıştı ve onunla 2016 Avrupa Uluslar Şampiyonası kupasını kazandı. Ancak teknik direktörün 2022 Dünya Kupası'nda onu yedek kulübesinde tutma kararının ardından aralarındaki ilişki eski iyi günlerine dönmedi.