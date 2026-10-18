Portekizli Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü olan vatandaşı Jorge Jesus arasındaki kriz giderek karmaşıklaşıyor. Al Nassr kaptanının ülkesinin milli takımına dönüşü şu an için zor görünüyor; zira teknik direktör, iki taraf arasındaki anlaşmazlığa yol açan şartlarında ısrar etmeye devam ediyor, yaklaşan maçlarda tecrübeli yıldızın hizmetlerinden yeniden yararlanmak istemesine rağmen.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Jesus'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, teknik direktörün Ronaldo'nun dönüşünü istediğini ancak koyduğu kurallardan geri adım atmaya niyeti olmadığını, bunun da krizin sona ermesini karşılıklı bir anlayışa varılmasına bağladığını aktardı.

Buna karşılık kaynak, anlaşmazlığın Jesus'un görevini sürdürmesini tehdit ettiği iddialarını yalanlayarak, kriz nedeniyle ayrılabileceğine dair dolaşan haberlerin mevcut durumu yansıtmadığını vurguladı.

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Anlaşmazlığı yatıştırma çabaları ise sürüyor. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, görüşleri yakınlaştırmak ve gelecek milli takım kampı öncesinde krizi sona erdirmek amacıyla Ronaldo ile Jesus'u bir araya getirecek bir toplantı ayarlamaya çalışıyor. Ancak girişimler toplantının yapılması konusunda henüz bir anlaşmaya ulaşamadı; bu da iki taraf arasındaki ilişkinin geleceğini farklı olasılıklara açık bırakıyor.

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Kriz, geçtiğimiz eylül ayındaki Portekiz-Norveç karşılaşmasında başladı. Ronaldo, ısınma hareketlerini yapmasına rağmen maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Ardından Jesus'un, Danimarka karşısında onu ilk 11'de sahaya sürmeyeceğini açıklamasıyla gerginlik tırmandı ve milli takım kaptanı, maç öncesinde kampı terk etti. Bu adım, Portekiz spor camiasında geniş yankı uyandıran bir tartışma başlattı.

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Daha sonra Ronaldo, taraftarlardan ve takım arkadaşlarından kampı terk ettiği için özür dilediği bir açıklama yayınladı. Ancak buna karşılık, kendisi ile teknik direktör arasında yapıldığını söylediği iki anlaşmaya ilişkin bir anlaşmazlığı da ortaya koydu: Birincisi Norveç karşısında yaklaşık 30 dakika süre verilmesiyle, ikincisi ise Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında durumunun açıklığa kavuşturulmasıyla ilgiliydi. Ronaldo, kararının sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu vurgularken, milli takıma dönüş kapısını da açık bıraktı.

Jesus ise maçlarda forma giysin ya da giymesin Ronaldo'ya milli takım içinde ihtiyaç duyduğunu dile getirdi ve dönüşünün oyuncunun kendi isteğine de bağlı olduğunu belirtti. Proença ise krizi, milli takımın kendi içinde çözülmesi gereken bir "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirdi ve Portekiz kaptanını önümüzdeki kasım ayı kampında yeniden aralarında görme umudunu ifade etti.

Jesus'un şartlarında ısrar etmesi ile Portekiz Federasyonu'nun anlaşmazlığı sona erdirme isteği arasında, Ronaldo'nun dönüşü ilgili tarafların hem teknik direktörün konumunu hem de milli takım kaptanının itibarını koruyacak bir formül bulabilmesine bağlı görünüyor. Şimdiye kadar açıklanmış nihai bir anlaşma bulunmuyor; dolayısıyla Al Nassr yıldızının gelecek kampta yer alıp almayacağı, önümüzdeki günlerde arabuluculuk girişimlerinin ortaya koyacağı sonuçlara kadar merakla bekleniyor.



