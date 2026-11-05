Bugün yayımlanan bir basın raporu, Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Millî Takımı ile uluslararası futbola veda etme kararının perde arkasını ortaya koydu.

Portekiz Millî Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, daha önce devam etme isteğini dile getirmesinin ardından, çarpıcı bir sürprizle uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıkladı.

"Abola" gazetesinin öğrendiğine göre, Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'ya millî takımla futbolu bırakma kararını sosyal medya üzerinden açıklayacağını bildirdi; ancak Portekiz'in eski kaptanı bu konuyu teknik direktör Jorge Jesus ile konuşmadı.

Cristiano Ronaldo, uluslararası futbolu bırakma kararını, teknik direktörün millî takım kadrosunu açıklamasının arifesinde ilan etmeye karar verdi; çünkü Avrupa Uluslar Ligi'ndeki iki maç için Jorge Jesus tarafından kadroya çağrılacağını biliyordu.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Jesus son dönemde Cristiano'yu savunmuş ve onun millî takıma büyük bir değer kattığını vurgulayarak 7 numaralı oyuncudan vazgeçmeyeceğini belirtmişti; nitekim onu yarın cuma günü açıklayacağı kadroya dahil edecekti.

Cristiano Ronaldo bunu biliyordu ve teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Portekiz Millî Takımı'na dönmek istemediği için, teknik direktörün kendisini kadroya çağırmaması ve Don'u takımına geri getirmeye yönelik ciddi girişimini boşa çıkarmak amacıyla, çekilme kararını kadro açıklamasının arifesinde ilan etmeye karar verdi. Ancak tüm bunlar, ikisi arasında herhangi bir görüşme olmadan gerçekleşti.

Cristiano ile Jorge Jesus, Ronaldo'nun Portekiz Millî Takımı'nın kamp ortamından ayrıldığı gün olan 30 Eylül Çarşamba sabahından bu yana konuşmadı.

O sabah Ronaldo, Jesus ve Proença bir araya gelmişti ve bu, oyuncu ile teknik direktör arasındaki son görüşme oldu. O günden beri başka hiçbir görüşme yapılmadı; bu da millî takım teknik direktörünü emeklilik kararıyla şaşırttı.

Ne Jorge Jesus ne de Pedro Proença bu adımın bu şekilde atılmasını istiyordu; ancak Cristiano Ronaldo'yu kararından vazgeçiremediler.