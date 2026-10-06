24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Jesus'un Cristiano'nun ateşli açıklamasının ardından sarf ettiği ilk sözler ortaya çıktı

Portekiz - Norveç
Portekiz
Norveç
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Norveç

Don, teknik direktöre ateş püskürdü

Bir basın raporu, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun son saatlerde resmi bir açıklama yayınlamasının ardından Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un ilk sözlerini ortaya çıkardı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, ülkesinin milli takım teknik direktörüyle yaşadığı kriz hakkında sessizliğini bozdu ve bugün salı günü resmi bir açıklama yayınlayarak teknik direktörüyle arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini açıkladı.

Ronaldo, Jesus'a yüklenerek ona iki kez verdiği sözü tutmadığını ve bunun kendisini kamptan ayrılmaya ittiğini vurguladı.

"Abola" gazetesi ise, Jesus'un bugün salı günü Leiria şehrinde Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenen Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı izlemek için bulunduğunu belirtti.

Arroeira'daki evine döner dönmez, CMTV kanalının ekibi varışında kendisiyle karşılaştı ve Cristiano Ronaldo'nun açıklaması hakkında soru yöneltti.

Jesus ise Portekiz kaptanının açıklamasını okuma fırsatı henüz bulamadığını, ancak yayınlandığından haberdar olduğunu söyledi.

 Şöyle dedi: "Leiria'da 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın maçını izliyordum. Açıklamayı şimdi okuyacağım, söyleyecek bir şeyim yok."

 Portekizli gazete, kriz hakkında yakında başka açıklamaların da yayınlanmasının beklendiğini, ancak bunları kimin yapacağını belirtmedi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin