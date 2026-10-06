Bir basın raporu, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun son saatlerde resmi bir açıklama yayınlamasının ardından Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un ilk sözlerini ortaya çıkardı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, ülkesinin milli takım teknik direktörüyle yaşadığı kriz hakkında sessizliğini bozdu ve bugün salı günü resmi bir açıklama yayınlayarak teknik direktörüyle arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini açıkladı.

Ronaldo, Jesus'a yüklenerek ona iki kez verdiği sözü tutmadığını ve bunun kendisini kamptan ayrılmaya ittiğini vurguladı.

"Abola" gazetesi ise, Jesus'un bugün salı günü Leiria şehrinde Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenen Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı izlemek için bulunduğunu belirtti.

Arroeira'daki evine döner dönmez, CMTV kanalının ekibi varışında kendisiyle karşılaştı ve Cristiano Ronaldo'nun açıklaması hakkında soru yöneltti.

Jesus ise Portekiz kaptanının açıklamasını okuma fırsatı henüz bulamadığını, ancak yayınlandığından haberdar olduğunu söyledi.

Şöyle dedi: "Leiria'da 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın maçını izliyordum. Açıklamayı şimdi okuyacağım, söyleyecek bir şeyim yok."

Portekizli gazete, kriz hakkında yakında başka açıklamaların da yayınlanmasının beklendiğini, ancak bunları kimin yapacağını belirtmedi.