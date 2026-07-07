Jesus’u Portekiz milli takımının başına geçmekten ayıran tek bir adım var

Roberto Martínez, 2023 Ocak ayından bu yana 3 buçuk yıl boyunca sürdürdüğü Portekiz Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı 16 turunda erken elenmesinin ardından resmi olarak son verdi. Portekiz Futbol Federasyonu ise halefi olarak deneyimli teknik direktör Jorge Jesus'u seçti.

Portekizli “A Bola” gazetesi, Federasyon Başkanı Pedro Proença’nın 71 yaşındaki Jesus’u, Portekiz’in İspanya ve Fas ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası’nda “Selecão”yu yönetmesi için seçtiğini ortaya çıkardı.

Martínez bir basın toplantısında, “Bu bir dönemin sonu ve artık yeni birinin gelmesi önemli. Başkanın kendi antrenörünü seçme hakkı var ve bana verdikleri tüm desteğe minnettarım,” diyerek, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yenilenmeyeceğini vurguladı.

Jesus’un atanması, geçen sezonun sonunda Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübünden ayrılmasının ardından gerçekleşti. Portekiz heyetinin Dünya Kupası’ndan dönmesinin ardından Jesus’un Braga ile bir araya gelerek sözleşmeyi resmen imzalaması planlanıyor. Bu adım, son başarısızlığın ardından istikrarı yeniden sağlamak ve güveni yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

Martínez, 2022 Katar Dünya Kupası’nın ardından Fernando Santos’un yerine görevi devralmıştı; ancak olağanüstü bir yıldız kadrosuna sahip olmasına rağmen somut bir başarı elde edememesi, taraftarlar ve medyanın geniş çaplı eleştirileri arasında ayrılmasını hızlandırmıştı.