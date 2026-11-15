Jesus'u mu kışkırttı? Höjlund, Portekiz'i devirdikten sonra Cristiano'ya sıra dışı bir mesajla destek verdi

Danimarka'nın yıldızı Rasmus Höjlund, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin ardından favori yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu savunmaya devam etti.

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Cristiano, birkaç gün önce Portekiz teknik direktörüyle yaşadığı büyük krizin ardından milli takımı bıraktı; zira Don, teknik direktörün görevde kalması halinde takıma dönmeyi reddetti.

Portekiz, efsanesi Cristiano Ronaldo olmadan yeni bir döneme, kendi sahasında Danimarka karşısında alınan 1-4'lük onur kırıcı bir yenilgiyle başladı. Bu yenilginin kahramanı ise "Don"un en büyük hayranlarından biri olan Rasmus Hojlund'du.

Hojlund, tarihi gol kralı Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararının ardından Portekiz Milli Takımı'nın oynadığı ilk maçta, dün cumartesi günü iki gol kaydetti.

Hojlund, Ronaldo'nun teknik direktör Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu milli takım kampından ayrılmasının ardından yokluğunda Portekiz'in 4-2 kazandığı Danimarka karşısındaki ilk maçta da gol atmıştı.

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Hojlund o dönemde Ronaldo'nun ünlü sıçrama ve çığlığıyla gol sevinci yaşamış, ayrıca maçın sonunda teknik direktör Jesus ile adeta en sevdiği yıldızla yaşanan çekişme konusunda ona sitem edercesine herkesin dikkatini çeken bir sahnede kucaklaşmıştı.

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İtalyan ekibi Napoli'nin yıldızı, dünkü maçın ardından yeniden Ronaldo'yu onurlandırmak için adım attı; ancak bu kez "Instagram" üzerinden bir mesajla.

Daha önce Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğunu vurgulayan Danimarkalı oyuncu, galibiyet ve attığı ikili hakkında yaptığı yorumda Ronaldo'nun gol sevinci çığlığını taklit ederek şunları söyledi: "Sanırım buraya en uygun yorum şu.. Siuuu".

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Piers Morgan Jesus'a ateş püskürdü

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un, dün cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka maçında Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna ilişkin açıklaması, İngiliz spiker Piers Morgan'ın da krize dahil olmasıyla yeni bir tartışma kapısı araladı.

Morgan, dün oynanan maçta Danimarka karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından Portekizli teknik direktöre doğrudan bir saldırı başlattı.

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Olay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Jesus'a milli takımın kaptanı ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın forveti Ronaldo'yu, Portekiz kadrosundaki yokluğu nedeniyle ne kadar aradığının sorulmasıyla başladı. 72 yaşındaki teknik direktör alaycı bir şekilde şu yanıtı verdi: "Onu arıyor muyum? Artık milli takımda olmayan birini nasıl arayabilirim ki? Onu arayacağım tek durum, yanımda olmasıydı; ama o artık oynamıyor ve burada değil. Kararını kendisi verdi."

İngiliz spiker ise şunları yazdı: "Portekiz bugün cumartesi günü olduğu gibi yenilgiler almaya devam ederse, bu palyaço da milli takımda olmayacak." Bu sözler, Danimarka karşısında alınan yenilgiye doğrudan bir gönderme ve Portekizli teknik direktörün eski milli takım kaptanı hakkındaki açıklamalarının ardından ona yönelik açık bir eleştiri niteliği taşıyordu.

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Morgan'ın bu saldırısı, geçtiğimiz haftalarda Jesus'a yönelttiği tekrarlayan eleştirilerin bir devamı niteliğinde geldi; zira İngiliz spiker, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki yokluğuna eşlik eden olaylar nedeniyle Portekizli teknik direktöre karşı sert tavırlar takınmıştı.

Morgan, bu krizde Portekiz kaptanını en çok savunanlardan biriydi ve Ronaldo'nun takımdan uzaklaşmasına ve birkaç gün önce milli takımı bırakmasına yol açan koşulları çevreleyen tartışma ortamında, Jesus'un tecrübeli yıldızla ilgili davranışlarını ve tutumlarını daha önce de eleştirmişti.