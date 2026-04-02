Jesus'tan sonra... Yeni teknik direktör, Suudi Milli Takımı'nı çalıştırma konusundaki kararını verdi

Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın Suudi milli takımıyla olan geleceği, maruz kaldığı şiddetli medya ve taraftar eleştirilerinin yanı sıra, önümüzdeki dönemde görevinden ayrılmak istediğine dair haberlerin ardından soru işareti haline geldi. Bu durum, yaklaşan önemli turnuvalar öncesinde Yeşiller’in teknik kadrosunun istikrarı konusunda taraftarlar ve yetkililer arasında endişe yarattı.

Renard ile Gana Futbol Federasyonu arasında "Black Stars"ın başına geçmesi için görüşmeler yapıldığına dair haberler çıktı, ancak Suudi Federasyonu bu haberleri yalanlayarak Fransız teknik direktörün 2026 Dünya Kupası'na kadar görevine devam edeceğini doğruladı.

Bu görevi üstlenecek birçok isim gündeme geldi. Bunların başında, Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus geliyor. Jesus, önümüzdeki dönemde tüm dikkatini "Al-Nassr"a vereceğini vurguladı.

Al-Fayha'nın teknik direktörü Pedro Emanuel, Neom maçı öncesindeki basın toplantısında Suudi milli takımını çalıştırma olasılığıyla ilgili bir soru aldı ve şöyle yanıt verdi: "Şu anda görevde olan teknik direktörü (Renard) saygı duyuyorum ve şu anda Al-Fayha ile sözleşmem var."

Ve ekledi: "Suudi milli takımının şu anda bir teknik direktörü var ve iyi bir oyuncu kadrosu var. 2026 Dünya Kupası'nda onlara başarılar diliyorum."

Al-Fayha, Suudi Arabistan Pro League'in 27. haftasında, yarın Cumartesi günü Neom ile karşılaşmaya hazırlanıyor.