Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo'yu, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci ve ikinci hafta karşılaşmalarına hazırlık kapsamında "Avrupa'nın Brezilyası" kadrosuna çağırma kararı hakkında konuştu.

İspanyol Roberto Martinez'in yerine göreve gelen Jesus, Portekiz Milli Takımı'nı ilk kez çalıştırmaya hazırlanıyor. Yeni görevine, takımın en önemli isimlerinden bir grubu kadroya davet ederek başlayacak olan teknik direktörün listesinin başında, yaşının ilerlemesine rağmen takım içindeki yerini hâlâ koruyan Ronaldo yer alıyor.

Portekizli teknik direktör, Ronaldo'yu seçmesinin yalnızca geçmişine dayanmadığını vurgularken, oyuncunun antrenmanlar ve maçlar boyunca göstereceği performansın, önümüzdeki dönemde milli takımdaki forma şansını belirleyecek temel etken olacağının altını çizdi.

Jesus, bugün cuma günü Portekiz Milli Takımı kadrosunun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Oynayacaksa, üzerine düşeni yapacaktır. Önemli olan performansıdır."

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Portekizli teknik direktör, Ronaldo ile ilgili felsefesini açıklayarak şunları ekledi: "Geçmiş sayılmaz, ancak tüm kariyeri göz önünde bulundurulur. Fakat maçlarda ve antrenmanlarda alacağım kararları, herkes için olduğu gibi onun için de belirleyecek olan performanstır."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cris'e dönecek olursak, o da diğer tüm oyuncular gibi bir oyuncu. Seviyesi iyiyse oynar, değilse oynamaz. Herkese bu şekilde davranıyorum."

Jesus aynı zamanda, olağanüstü kariyeri nedeniyle Ronaldo'nun özel bir yere sahip olduğunu vurguladı; ancak bunun, milli takımdaki teknik kararları söz konusu olduğunda ona bir ayrıcalık tanımayacağını da açıkça belirtti.

Şöyle dedi: "Cris'in farklı bir konumu var mı? Evet. Kariyeri farklı ve 5 Ballon d'Or'u var. Peki bu kararlarımı etkiliyor mu? Hayır, kesinlikle etkilemiyor."

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Jesus, Al Nassr kaptanı hakkındaki sözlerini, Ronaldo'nun Portekiz ve dünya futbolundaki tarihi konumuna atıfta bulunarak şöyle noktaladı: "Peki diğerlerinden farklı mı? Evet, farklı." Bununla birlikte, milli takımdaki forma şansının oyuncunun sergileyeceği performansa bağlı kalacağını da bir kez daha vurguladı.

Portekiz'in yeni teknik direktörünün açıklamaları yalnızca Ronaldo ile sınırlı kalmadı. Kadroda daha önce birlikte çalıştığı 13 oyuncunun bulunduğuna dikkat çeken Jesus, milli takımın bazı isimlerini önceden tanımasının, özellikle henüz tam anlamıyla oturmuş bir ilk on birine sahip olmadığı için görevinin başında kendisine yardımcı olan bir etken olduğunu belirtti.

Jesus açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu durum bana yardımcı oluyor, çünkü hazır bir temelim ya da omurgam yok. Takım oynamaya başlayacak ve bu yaklaşım çerçevesinde, kararımda ve seçimimde benim için önemli olan bir dizi oyuncu vardı."

Jesus, 1000. gol konusuna gelince şunları söyledi: "Ronaldo'nun bu başarıya ulaşma ihtimalinin Portekiz ile değil, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olacağını düşünüyorum."