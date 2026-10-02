Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, milli takım içinde oyuncularla ilişkilerin kuralları konusundaki tutumunu sürdürdü ve Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılma kriziyle yaşanan sürece rağmen açıklamalarından dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını vurguladı.

Jesus'un açıklamaları, UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşamasının üçüncü haftasında, dün akşam Danimarka'ya karşı alınan 4-2'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında geldi.

Jesus'un maç öncesindeki basın toplantısında milli takım içinde kurallara saygı duyulmasının gerekliliğine ilişkin açıklamaları tartışma yaratmış ve raporlara göre uluslararası arenadaki emekliliğini açıklamaya yaklaşan Ronaldo'yu kampı terk etmeye itmişti.

Jesus o dönemde şunları söylemişti: "İstediğim şeyin sözünü verebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça ilk 11'de başlamayacağını ve yedek kulübesinde yer alacağını söyledim. Ona 30 dakikalığına ihtiyacım olursa oynar, ihtiyacım olmazsa oynamaz. Hiçbir oyuncu benim düşüncelerimi değiştiremez; ne o ne futboldaki başka biri, hatta hiçbir başkan bile. Bu asla olmayacak."

Portekizli teknik adama dün açıklamalarından dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda, Portekiz'in "A Bola" gazetesinin öne çıkardığı üzere şu yanıtı verdi: "Hayır, kesinlikle hayır. Pişmanlık duymuyorum ve hâlâ aynı şekilde düşünüyorum. Özel bir statüye sahip oyuncular var, bu çok açık; ancak tekrar ediyorum, kurallar herkes için aynıdır. Hep bu şekilde düşündüm ve bu şekilde düşünmeye devam etmeliyim."

Islıklar mı?

Portekiz'in teknik direktörü, takımın otelden ayrılırken ve stadyumda yükseldiği söylenen protesto ıslıkları sorulduktan sonra taraftarların tepkileri hakkında konuştu.

Şunları söyledi: "Onlara yakın olmama rağmen Portekizli taraftarlardan protesto ıslıkları duymadım. Portekizlilerden bu türden hiçbir şey duymadım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Galibiyetin ardından, hatta galibiyet alamadığınız zamanlarda bile en önemlisi taraftara saygı göstermektir. Çünkü bu, onların milli takıma bağlılığını korumak için gereklidir."

Jesus, ülkeleri dışında yaşayan Portekizli taraftarlarla olan ilişkisine değinerek şöyle konuştu: "Son altı ya da yedi yıl boyunca yurt dışında yaşadım. Vatanınızın dışında yaşadığınızda daha az Portekizli olmuyorsunuz; aksine belki daha büyük bir aidiyet hissediyorsunuz. Bu insanlar bayrağımıza ve ülkemize bağlılar ve bunun kıymeti bilinmeli."

"Ronaldo'yla davul çalarak kutladım"

Kutlamalar sırasında taraftarlara yaklaşması konusunda Jesus, bu davranışın kendisi için yeni olmadığını, aksine daha önce çalıştırdığı takımlarda da bunu yapmaya alıştığını açıkladı.

Şunları söyledi: "Teknik direktörlük kariyerime bakarsanız, aynı şeyi diğer takımlarda da yaptığımı görürsünüz. Suudi Arabistan'daki Al Nassr'da da bunu yapıyordum. Kazandığımızda Cristiano ile birlikte davul çalıyordum."

Portekizli teknik adam, Al Nassr oyuncularının maçların ardından galibiyet aldıklarında yapmaya alıştıkları ünlü kutlamalara işaret ediyor. Ronaldo, Portekizli yıldızın takıma katılmasından bu yana yaygınlaşan bir gelenek haline gelen bu kutlamalara taraftarlarla birlikte öncülük ediyor.

Sözlerine şöyle ekledi: "Taraftarlarla ilişkim son derece sıkı, ancak konu Portekiz olduğunda durum farklı."

Jesus, milli takımın ortaya koyduğu seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oynanan oyunun takımın kalitesini, olgunluğunu ve net fikirlerle ve risk içeren bir yaklaşımla oynama becerisini yansıttığını belirtti.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sanırım siz gazeteciler, Portekiz oyunda kalite gösterdiği için ve net fikirlere sahip, bunları sahada uygulayabileceğine güvenen olgun bir takım olduğu için son derece mutlusunuz. Teknik direktörün hayatı budur: zafer, galibiyet. Teknik direktörün hayatı budur."