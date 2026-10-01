Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Perşembe akşamı Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Danimarka'yı 4-2 mağlup etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jesus ayrıca son günlerde Cristiano Ronaldo nedeniyle milli takımı saran tartışmaya da değinerek, yaşananların grubun bütünlüğünü etkilemediğini vurguladı.

Ayrıca oku

Veda haftası: Ronaldo arka kapıdan ayrılıyor, Messi kırmızı halıda

Büyükleri yakan yanardağ patlaması: İspanya çeyrek asırda dünya futboluna nasıl hükmetti?

Jesus maçın ardından Portekizli"A Bola" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "En çok hoşuma giden şey, doğal olarak galibiyet. Bu üçüncü maçımız ve takımın maç maç geliştiğini hissediyorum. Maçlar üzerine yaptığımız analizle birlikte gelişiyoruz ve bir sonraki maçta takım genellikle hem savunmada hem hücumda daha yüksek bir verim ortaya koyuyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Burada 4-2 kazanmak kolay değil. Danimarka büyük bir takım, durdurulması zor, teknik kalitesi olan ve duran toplarda çok güçlü bir ekip. Biz bu açıdan savunmada yeniden iyiydik."

Portekiz'in teknik direktörü, oyuncularının yüksek baskıyla başa çıkma biçiminden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek şunları söyledi: "Baskı çok hoşuma gitti ve takımın savunma baskısına inanma şekli. Böyle oynamak çok karmaşık."

Grubun kendisinin arkasında olduğunu hissedip hissetmediği sorulduğunda Jesus, oyuncuları kontrolü altında tutmakla nitelemeyi reddetti ve onların fikirlerine olan inancını vurgulamayı tercih ederek şöyle konuştu: "Avucumun içinde bir grup yok. Teknik direktörün fikrine inanan bir grubum var. Onlar benim fikirlerime inanıyor ve büyük bireysel kaliteye sahip oldukları için işler kolaylaşıyor."

Ardından ekledi: "Eğer bu, avucumun içinde bir grubum olduğu anlamına geliyorsa, evet var, çünkü onlar benimle ve fikirlerimle el ele yürüyorlar."

Ronaldo tartışması

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Norveç karşısında forma giymemesi nedeniyle öfkeli bir şekilde Danimarka maçı öncesi milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili tartışma hakkında Jesus şunları söyledi: "Bir sonraki maçtan sonra ne olacağını göreceğiz. O zamana kadar, bugünkü maça odaklandığım gibi bir sonraki maça odaklanmaya devam etmem gerekiyor."

Bu gelişmeler ışığında odağı korumanın ne kadar zor olduğuna ilişkin sorular sürerken, Portekizli teknik direktör bunun kendisi için zor bir şey olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Odaklanmak benim için zor değil. Benim için neyin zor olduğunu biliyor musunuz? İçeride ne olduğunu anlamamak. Oyuncularımı nasıl çalıştıracağımı bilmemek. İşte benim için zor olan bu. Gerisi... sıfır."

Jesus açıklamalarını, Portekiz Milli Takımı'nın bütünlüğünü vurgulayarak noktaladı: "Önemli olan bizim yapmamız gerekenler. Yaşanan şeyler grubu bölmez; bizi bölmedi ve bölmeyecek."



