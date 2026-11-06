Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, takımın kaptanının uluslararası futbola veda etmesinin ardından açıkladığı ilk kadronun duyurulmasının hemen ardından bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında Cristiano Ronaldo dosyasını sonuna kadar açarak, oyuncunun kararından önceden haberdar olmadığını ve kendisini UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymesi için kadroya çağırmayı planladığını vurguladı.

Ronaldo'nun dün perşembe günü gelen emeklilik kararı, Portekiz kaptanının geçtiğimiz ekim ayında Kopenhag'daki milli takım kampından teknik direktörün daha önceki açıklamalarına tepki göstererek izinsiz ayrılmasıyla başlayan ve ardından Portekiz Futbol Federasyonu tarafından men cezası almasıyla sonuçlanan, Jesus ile yaşanan büyük krizin haftalar sonrasına denk geldi.

Krizin çözüme kavuşuyor gibi görünmesine rağmen Ronaldo, Portekiz'in kasım arası hazırlıkları için açıklanacak yeni kadronun duyurulmasına yalnızca 24 saat kala uluslararası futbola veda ettiğini açıklayarak herkesi şaşırttı.

Jesus basın toplantısında kararın ayrıntılarından, Ronaldo ile ilişkisinden ve oyuncunun milli takımda devam edeceğini öngörüp öngörmediğinden söz etti.

Jesus, Ronaldo'nun sözlerini ödünç aldı: "Hedefimiz yenilenme ve gelecek"

Jesus sözlerine, Portekiz kadrosuna dahil ettiği ve yedi yeni oyuncunun yer aldığı yeni isimlere değinerek başladı ve aynı zamanda Ronaldo'nun gelecek ve yenilenmeyle ilgili sözlerini yeniden gündeme getirdi.

RMC ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Kadroya gelince, yedi yeni oyuncu var. Bu oyuncuların, özellikle de 21 yaş altı milli takımda yer alan beş oyuncunun, kulüplerinde A Milli Takım'a çağrılmaya uygun bir seviye sergilediklerini kanıtlamalarını umuyorum."

Şunları ekledi: "Ve Cristiano'nun sözlerini ödünç alacak olursak, hedefimiz yenilenme, gelecek ve Portekiz Milli Takımı. Olaylara baktığımız bakış açısı bu."

"Elbette geri döneceğini düşünüyordum": Jesus şaşkınlığını açıkladı

Jesus, Ronaldo'nun milli takımda devam edeceğini beklediğini, hatta oyuncu emeklilik kararını açıklamadan önce onu kadroya çağırıp kendisiyle konuşmayı düşündüğünü itiraf etti.

Şunları söyledi: "Ronaldo'nun şu anki durumuna gelince, geçmişte yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Elbette geri döneceğini düşünüyordum ve onu kadroya çağırıp kendisiyle konuşmayı planlıyordum. Ama ona saygı duymam gerekiyor. Milli takımdan ayrılma vaktinin geldiğine karar verdi. Er ya da geç bu olacaktı."

Şöyle açıkladı: "Ayrılmak için en uygun zamanın bu olduğunu düşündü. Portekiz için temsil ettiği ve hâlâ temsil ettiği şeyleri, kariyerine yeni başlayan genç oyuncular için oluşturduğu simgeyi asla unutmadan, kararına saygı duymam gerekiyor. Bunlar tamamen farklı iki şey."

"Haberi sizinle birlikte öğrendim": Jesus önceden bilgisi olduğunu reddetti

Jesus, Ronaldo'dan emeklilik kararıyla ilgili önceden herhangi bir bildirim almadığını vurguladı ve haberi herkesin öğrendiği anda öğrendiğini açıkladı.

Şunları söyledi: "Haberi hepinizin öğrendiği anda öğrendim. Bildiğiniz gibi, kararını dün perşembe günü, hazırladığı video ve yayımladığı açıklamanın ardından öğrendim. O ana kadar hiçbir şey bilmiyordum."

Şöyle devam etti: "Oynuyor ve gol atıyordu, takımımdaki diğer oyuncular gibi bir oyuncuydu."

"Adım onun ayrılışıyla anılmaya devam edecek": Jesus, Ronaldo'nun mirasından söz etti

Portekizli teknik direktör, bu kararın zamanlaması ne olursa olsun, adının Ronaldo'nun uluslararası kariyerini sonlandırma kararıyla anılmaya devam edeceğini itiraf etti.

Şunları söyledi: "Cristiano ile konuşmaya çalışmadım. Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı, her ne olursa olsun, 2030'a kadar uzanan dört yıllık teknik direktörlük dönemimde bir iz bırakacaktı."

Şunları ekledi: "Eğer bu kampta olmasaydı, uygun zamanın geldiğini düşündüğü başka bir anda bu kararı alabilirdi. Bu, Uluslar Ligi'nin herhangi bir aşamasında gerçekleşebilirdi. Her hâlükârda, 2030'da yeniden oynamadığı sürece, adım Cristiano Ronaldo'nun ayrılışıyla anılmaya devam edecek."

"Ona karşı hiçbir kinim yoktu": Jesus, Ronaldo'yu kadroya çağıracağını açıkladı

Jesus, gerçekten de Ronaldo'yu kadroya çağırmayı planladığını doğruladı ve daha önceki kararlarının Portekiz kaptanıyla herhangi bir kişisel anlaşmazlıktan kaynaklanmadığının altını çizdi.

Şunları söyledi: "Onu kadroya çağırmayı düşündüğümü söylüyorsam, bunun nedeni Uluslar Ligi projesine devam edeceğini düşünmemdi. Ona karşı hiçbir kinim yoktu."

Şöyle açıkladı: "Neden mi? Çünkü tüm kararlarım takımın çıkarı için alındı. Bir teknik direktör olarak her zaman takım için en iyi olanı savundum. Ve kararımdan yana rahatım."

Jesus'un Ronaldo sorularına sabrı taştı

Gazeteciler Ronaldo'yla ilgili sorular sormayı sürdürünce Jesus, konunun tekrarlanmasından rahatsız görünerek açıkça şunları söyledi: "Bu konu zaten tartışıldı ve bir daha bu konuda konuşmayacağım. Ronaldo'nun kadroya çağrılmaması hakkında konuşmak istiyorsanız sorun yok. Bu nokta zaten ele alındı."

Ancak teknik direktör şunları yineledi: "Yine aynı konuya dönüyoruz. Bu konu hakkında bir daha konuşmayacağım. Cristiano'nun neden burada olmadığını ya da kadroya çağrılacağını düşünüp düşünmediğini sormak istiyorsanız... evet, öyle düşünüyordu. Ama söz ettiğim şey artık gündem değil. Gündem, bu 28 oyuncu ve hepimizin saygı duyması gereken Cristiano'nun kararı. O bir simge. Bunu dün zaten konuştum ve söylediklerimi tekrar etmeyeceğim."

Jesus, federasyon başkanının tutumu hakkında yorum yapmayı reddetti

Portekiz teknik direktörü, Ronaldo'nun kararını açıklanmadan önce bilen Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın tutumunu değerlendirmeye girmeyi reddetti ve bir milli takım teknik direktörü olarak bu konunun kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Benim milli takım teknik direktörlüğüm döneminde Cristiano kesinlikle kalmalıydı. Bu apaçık bir şeydi."

Şunları ekledi: "Başkanın tutumuna gelince, ben bir milli takım teknik direktörü ve menajeri olduğum için, onun yapabileceği ya da yapması gereken şeyler hakkında yorum yapmayacağım. Bu söz konusu bile olamaz."

"Bu kararı neden aldığını bilmiyorum": Jesus, Ronaldo'nun emeklilik nedenini bilmiyor

Jesus'a, özellikle oyuncunun milli takım kampından ayrılmasının ardından yaklaşık bir ay önce bu fikri reddetmiş olması göz önüne alınarak, Ronaldo'yu emekliliğe iten nedenler yeniden sorulduğunda, tutumunu değiştirmesine neyin sebep olduğunu bilmediğini belirtti.

Şunları söyledi: "Bunu ona sormalısınız... Kesin olarak emin olduğum şey, Cristiano'nun Al Nassr'da bir yıl boyunca benimle çalıştığıdır. Kulübümüzde mutluyduk ve şampiyonduk. Kararına saygı duyuyorum."

Şunları ekledi: "Birlikte çalışmamız gereken tüm yıllar boyunca her zaman yanımda kalacaktı. Karar onun kararıydı. Bu kararı neden aldığını bilmiyorum."

Şöyle devam etti: "Bildiğim şey, vaktinin yaklaştığının farkında olduğu ve bir seçim yapması gerektiğiydi. Ve seçimini yaptı. Bu soruyu benden daha iyi yanıtlayabilecek tek kişi o."

"Onunla konuşmadım çünkü onu kadroya çağırmayı planlıyordum"

Jesus ayrıca, emeklilik kararı açıklanmadan önce Ronaldo ile neden iletişime geçmediğini de açıkladı ve planının ona milli takıma dönme fırsatı verip ardından kendisiyle konuşmak olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Ronaldo ile konuşmadım çünkü onu kadroya çağırmayı düşünüyordum. O andan itibaren de onunla konuşmaya zamanım olacaktı."

Ronaldo'nun ayrılışından sonra milli takımdaki sorumlulukları hakkında ise şunları söyledi: "Milli takımdaki sorumluluğum değişecek mi? Sorumluluk aynı kalıyor, çünkü Portekiz'in sorumluluğu kazanmaktır. Cristiano'nun artık milli takımda olmaması bize daha fazla ya da daha az sorumluluk yüklemiyor. Sorumluluk aynı olacak."

"Belki işleri hızlandırdım, ama bu benim yüzümden değil"

Jesus, Ronaldo'nun uluslararası kariyerinin sona ermesini hızlandırma sorumluluğunu üstlenmeyi reddetti ve karar konusunda suçluluk duymadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Hayır... Belki işleri hızlandırdım, ama bu benim yüzümden değil. Kaç kez kadroya çağrılırsa çağrılsın, bu işin sonunda biteceğini düşünüyordu. Ve bu, kaçınılmaz olarak benim görev dönemimde gerçekleşecekti."

Şunları ekledi: "Onun ayrılışı konusunda suçluluk duymuyorum. Kararına saygı duyuyorum ve dolayısıyla geçmişi göz ardı edilemez. Ben de bunu asla göz ardı etmeyeceğim, çünkü o her zaman bir simge olarak kalacak."

Jesus, Ronaldo hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı: "Bir buçuk yıl boyunca onunla güçlü bir dostluk kurdum. Ve sportif açıdan, şimdi başka bir karar aldı ve ben buna büyük saygı duyuyorum."