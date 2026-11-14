Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz futbol tarihinde bir efsane olarak kalacağını vurgularken, onun yeni nesillere destek vermeyi sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

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Jorge Jesus'un açıklamaları, Danimarka maçına özel düzenlenen basın toplantısı sırasında geldi. Maç, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında Braga Belediye Stadı'nda oynanacak.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi zaten garantilemiş durumdaydı ve dördüncü seviyedeki birinci grupta liderliği kesinleştirmek için yalnızca bir puana ihtiyacı kalmıştı.

Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Danimarka maçı sırasında Cristiano Ronaldo'ya yönelik düzenleyeceği onurlandırma girişimi hakkında konuştu: "Bu konu Portekiz Federasyonu'nun sorumluluğunda, özellikle de futbol ve spor işleri yönetimlerinin, ayrıca federasyon başkanının."

Şöyle ekledi: "Bu fikrin harika olduğunu düşünüyorum, çünkü hiç kimse Cristiano'nun milli takımla geçirdiği 23 yılı, gerek milli takımla gerekse diğer kulüplerle futbol dünyasında sunduklarını ve temsil ettiklerini unutamaz."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cristiano'yla bir hafta çalışmadım, aksine onunla tam bir yıl geçirdim. Bu yüzden, yalnızca yeni oyuncular için değil, dünyanın dört bir yanındaki gençler için de ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum."

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Devamında: "Portekiz futbolunun efsanesi olduğunu unutmamaya devam etmemizin harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. Artık ne olacağını bilmiyorum, bunu yalnızca o biliyor."

Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda eldeki hücum seçenekleri ve Gustavo Varela ile Fabio Silva hakkındaki görüşüne dair Jesus şunları söyledi: "İki oyuncu da farklı özelliklere sahip. Gustavo Varela klasik bir santrfor ve büyük ölçüde Goncalo Ramos'a benziyor."

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Şöyle açıkladı: "Fabio'ya gelince, hareket kabiliyeti daha fazla ve atağı tek başına yönetmeyi biliyor. Dediğim gibi, Borussia Dortmund'da çoğu zaman ikinci forvet olarak oynuyor. Bu yüzden onu ilk listeye seçtik, çünkü Cristiano ve Goncalo Ramos'tan farklı özelliklere sahip olduğunu gördük."

Şunu ekledi: "İki oyuncu da hâlâ milli takıma uyum sağlıyor, ben de onları tanıyor ve kapasitelerine alışıyorum. Çünkü milli takım içinde onlarla çalışmak, oyuncularını benden daha iyi tanıyan Borussia Dortmund teknik direktörünün çalışma biçiminden farklı, bu da doğal bir durum."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gustavo Varela İtalya Ligi'nde iyi bir sezon geçiriyor ve Avrupa'nın en güçlü beş lig şampiyonasından biri sayılan bu müsabakanın gol kralı."

İkili hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı: "Mesele, onların kapasitelerine ve halihazırda sundukları şeyi, yani Portekiz Milli Takımı'nın büyük bir kaliteye ve muazzam bir tutkuya sahip olduğunu kanıtlama güçlerine ne kadar inandığımla ilgili."

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Cristiano Ronaldo'nun yokluğunun ardından sonuçların gerilemesi halinde eleştirilerin sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği ve ışıkların üzerine çevrilmesi konusunda Jesus şöyle konuştu: "Teknik direktör, bana göre, her zaman en öne çıkan ilgi odaklarından biridir; ana eksen olduğunu söylemiyorum ama gözlerin üzerine çevrildiği kişilerden biri olmaya devam eder."

Devamında: "Söz konusu, üst düzey oyunculardan oluşan Portekiz Milli Takımı olunca, hedeflere ulaşamamak bizi baskı altına sokar; tıpkı az önce Bernardo'nun Dünya Kupası finaline ulaşmanın gerekliliği hakkında konuştuğu gibi."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanmak, sadece oraya ulaşmaktan farklı bir şey; ama finale ulaşmamız gerekiyor. Portekiz daha önce Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, bu yüzden milli takım her zaman kazanmak için oynuyor."

Jesus sözlerini şöyle tamamladı: "Teknik direktörlük kariyerimin son yıllarında, takımları kupa kazanmak için çalıştırmaya alıştım. Şampiyonlukları elde edemezsen teknik direktör eleştirilerin odağı haline gelir ve olumsuz yönlerin sorumluluğunu üstlenir."