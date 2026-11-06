Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, bugün cuma günü, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka ve Galler maçları için milli takıma davet edilen oyuncuların listesini açıkladı. Bu liste, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan resmen emekliye ayrıldığını açıklamasının ardından oluşturulan ilk liste oldu.

Ronaldo'nun yanı sıra, Norveç karşısında kırmızı kart gördükten sonra UEFA'nın verdiği üç maçlık ceza nedeniyle Francisco Conceição de yok. Paris Saint-Germain'in bek oyuncusu Nuno Mendes ise sakatlığı nedeniyle listede yer almadı.

Ayrıca Jesus, teknik bir kararla, teknik direktörün hazırladığı ilk listede yer alan Gonçalo Inácio'yu da kadro dışı bıraktı.

Liste, önceki seçimlere kıyasla 7 yeni isme sahne oldu: Alberto Costa, António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora ve Gustavo Varela.

Alberto Costa ve Gustavo Varela, Portekiz Milli Takımı'yla ilk kez forma giyecek. Rodrigo Mora ile Quenda ise daha önce eski teknik direktör Roberto Martínez yönetiminde A Milli Takım kamplarına katılmışlardı, ancak A takımla herhangi bir milli maça çıkmamışlardı.

Portekiz, ilk dört maçının tamamını kazanarak tam puana sahip oldu ve Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi. Grup liderliğini kesinleştirmek için ise yalnızca bir puana ihtiyacı var.

Portekiz, Galler maçından bile önce birinciliği garantileyebilir; zira bir sonraki maçta Danimarka'ya birden fazla gol farkıyla yenilmemesi, ikili averajda rakibine üstünlük kurması için yeterli olacak.

Portekiz'in listesi şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting Lizbon), Samuel Soares (Benfica).

Defans: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Orta saha: Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Hücum: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincão (Al Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

Jesus, Ronaldo sonrası Portekiz'in beş liderini açıkladı

Jesus ayrıca, Ronaldo'nun emekliliğinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın beş liderinin kim olduğunu da açıkladı ve bu seçimin milli maç sayısına dayandığını vurguladı.

Teknik direktör, RMC ağının ayrıntılarını aktardığı basın toplantısında şunları söyledi: "Milli takımda, oyuncular uluslararası maç sayılarına göre seçilir. Şu anda en fazla maça sahip beş oyuncu var. İlginç olan şu ki, hepsi daha önce çalıştırdığım kulüplerde benim oyuncularımdı."

Şunları ekledi: "Aynı mantık geçerli olacak. Cristiano'dan sonra en çok maça çıkan oyuncu Bernardo Silva, onu Rúben Dias izliyor, ardından João Cancelo, Rúben Neves ve Bruno Fernandes geliyor. Mutlaka bu sırayla değil, ama bu beşi liderlerdir."