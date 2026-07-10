Georgi Jesus, Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşlarının İspanya’ya yenilerek Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından, Roberto Martínez’in yerine Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini resmen devralmasının ardından ilk kez basına konuştu.

Jesus, bugün Cuma günü düzenlenen tanıtım basın toplantısını, kendisine dünyanın en iyi milli takımlarından birini yönetme fırsatı verdiği için Federasyon Başkanı’na teşekkür ederek açtı ve 11 milyon vatandaşı temsil eden bir milli takımı çalıştırma sorumluluğunu üstlenen bir Portekizli olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Hedefleri ve herkesin merakla beklediği oyun tarzı hakkında ise Jesus, Portekizli “Record” gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: “Herkes nasıl oynayacağımızı merak ediyor. Bugün kazanmak için geldik ve sahip olduğumuz kaliteyle, oyuncuları ve milli takımı geliştirebileceğimize inanıyoruz.”

Bu zorluğun kariyerindeki en büyük zorluk olup olmadığı ve oyuncu seçimi sürecini nasıl yöneteceği sorulduğunda, Jesus tek farkın zaman faktörü olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Milli takım teknik direktörlüğünün kulüp teknik direktörlüğünden farklı olduğu söylenme eğilimi var, ancak bu doğru değil. Tek fark, çok fazla zaman olmadığı için izlenen yöntemdedir. Futbol kesin bir bilim değildir, ancak yine de bir bilimdir. Bu zorlu göreve kendimi çok iyi hazırladım ve bu iş, kulüplerle çalışmaktan farklı olmayacak.”

Sürekli galibiyet elde etme zorunluluğuyla bağlantılı büyük baskıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda, tecrübeli teknik direktör bu konunun etkisini önemsiz göstererek mevcut enerjisine olan büyük güvenini dile getirdi ve şöyle dedi: “Baskıya alışkınım ve onu seviyorum. İyi çalışma koşullarım var ve bu slogan bana çok uygun. 71 yaşındayım ama kendimi 50 yaşında gibi hissediyorum çünkü sağlığım yerinde ve her gün antrenman yapıyorum. Zorlu bir mücadele olacak ama kazanacağımıza inanıyorum.”

En çok merak edilen soru olan Cristiano Ronaldo ile iletişime geçip geçmediği ve bu büyük yıldızın yeni döneminde üstleneceği rol konusunda ise Jesus durumu net bir şekilde açıklığa kavuşturarak şunları söyledi: “Henüz Chris ile konuşmadım, ancak o ne milli takım için ne de benim için hiçbir zaman sorun olmayacaktır. Ortaya çıkan tartışmalara gelince, herkesin kendi görüşüne sahip olma hakkı vardır. Chris ile ve her oyuncuyla birebir konuşacağım. Chris, Portekiz’in bir simgesidir ve daha önce onunla çalışmak benim için büyük bir onurdu; onunla çalışmak son derece kolaydır. Tek yapması gereken, kendi yeteneklerinin sınırlarını ve benim yetki alanımın sınırlarını anlamaktır, ancak ne yapmak istediğini öğrenmek için önce onunla konuşmam gerekiyor. Bana her zaman kariyerini Al-Nassr’da sonlandırmak istediğini söylemişti; şimdi onun için en iyisinin ne olacağını göreceğiz.”

Portekiz milli takımının son başarısızlıkların ardından kadrosunda yeniden yapılanma ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç duyup duymadığı ve yenilgiyi kabul etmeyen oyuncuların yapısı hakkındaki sorulara ise Jesus, rakamları ve istatistikleri gözden geçirerek olumsuz yanıt verdi: “Chris’e gelince, geçen yıl 50 maçın 31’inde oynadı ve onu 16 kez oyundan aldım; bu konuda hiçbir sorun yaşanmadı.”

Ve ekledi: “Sorunuza gelince, sakatlık yaşamadıkça hiçbir oyuncuyu kadro dışı bırakmayacağım. Bu konuda büyük bir avantajım var çünkü Dünya Kupası kadrosuna çağrılan 12 oyuncu zaten benimle çalışmış durumda. Burada milli takımın en iyi kadrosu sorulsa, mevcut kalite o kadar yüksek ki 10 farklı cevap alırım. Portekiz’in genç oyuncu kadrosunda çok yüksek bir kalite var ve bunu takip edip daha fazla dahil olacağım. Ancak önemli olan şimdiki durumdur; yeniden yapılanmaya ihtiyacımız olup olmadığı sorulursa, cevabım hayırdır. 30 yaşın üzerinde sadece altı oyuncu var ve bunlardan ikisi kaleci. Yaş ortalaması 28; bu genç bir takım ve bu açıdan sorun yaşanmayacaktır.”

Soyunma odasındaki yıldızlarla ve egosu yüksek oyuncularla nasıl başa çıkacağı ve Avrupa’nın en iyi oyuncularını yedek kulübesine oturtup oturtamayacağı sorusuyla karşı karşıya kaldığında, Jesus kesin bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Bundan en ufak bir şüphem yok. Her takımda kibir vardır. Size şunu söyleyeyim, kendilerini büyük oyuncu sananlarla çalışmak, gerçekten iyi oyuncularla çalışmaktan çok daha zordur. Biz buraya şampiyonluklar kazanmak için geldik ve bunun bedelini herkes ödemek zorunda kalacak.”

Konu geçmişe dönüp kaptanlık pazubandına ve yıldız oyuncu Bernardo Silva ile eski anlaşmazlıklara gelince, teknik direktör gerçeği şöyle açıkladı: “Liderler konusunda, 5 oyuncu var: Chris, Bernardo, Bruno, Ruben ve Diogo; şu anda sıralamalarını bilmiyorum. Genelde kıdemin kaptanlık üzerinde etkili olduğunu düşünmüyorum; kaptanlık bundan çok daha fazlasıdır. Bernardo’ya gelince, 2013 yılında kariyerine yeni başlayan bir delikanlıydı; kendine büyük güveni vardı ve büyük bir oyuncu olmak istiyordu. O zamanlar söylenenler, antrenmanlarda gerçekte olanlardan çok daha abartılıydı; onu sol bek olarak oynatmak istediğim söyleniyordu. Aslında Djuričić sakatlanmıştı ve ben de onu bu pozisyonda oynatacaktım, ki Pep Guardiola da daha sonra onunla aynı şeyi yaptı, bu yüzden hiçbir sorun yok.”

Basın toplantısının sonunda, Portekiz’in Dünya Kupası’ndaki performansına ilişkin değerlendirmesi ve önümüzdeki dört yıl içinde seyircilerin Mora veya Kenda gibi genç yetenekleri izleyip izlemeyeceği sorusuna yanıt veren Jesus, Portekizli yetenekleri övdü ve Brezilyalı yıldız Neymar’a verdiği ilginç bir tavsiyeyi açıkladı: "Portekiz, yeni oyuncuları yetiştirme konusunda çok yüksek bir kaliteye sahip; burası Avrupa’nın Brezilya’sı. Bir taşı tekmelesen bir oyuncu çıkar. Milli takımımızın yaş ortalaması 28 ve bu bir engel değil; asıl önemli olan yetenek. Eğer 17 ya da 18 yaşında ve kadroya girecek kalitede bir oyuncu varsa, kesinlikle kadroya girecektir."

Ve şöyle devam etti: “Burada bulunan ve daha önce birlikte çalıştığım 12 oyuncu arasında, Rafael Leão, Bernardo ve Cancelo gibi isimleri sahaya ilk kez ben çıkardım. Evet, Bernardo 17 yaşındayken Portekiz Kupası’nda benimle oynamıştı. Yaş önemli değil, Chris’e bakın; benimle birlikte maç başına 8 kilometre koşuyordu ve hızı saatte 25 kilometrenin üzerine çıkıyordu. Gerektiğini gördüğümde onu oynatıyordum, bazen onu yedek kulübesine bile almıyordum. Performans değerlendirmesi ya da Cristiano’nun kullanılmasıyla ilgili ilk soruya gelince, maçın koşulları belirleyicidir; oynaması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, dünyanın en iyi üç oyuncusundan ikisini zaten çalıştırdım, ama üçüncüsünü çalıştırmayacağım. Daha önce Neymar’a da şunu söylemiştim: “Futbolu bırak.”