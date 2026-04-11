Jesus öfkeleniyor: Neden Al-Nasr'ı her zaman hakem kararlarına ilişkin şüpheler takip ediyor?

Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Cumartesi akşamı Suudi Roshen Ligi'nin 28. haftasında oynanan maçta takımını Al-Akhdoud'a karşı 2-0 galibiyete taşımasına rağmen, tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyetle Al-Nassr, puanını 73'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Al-Akhdoud 16 puanla 17. sırada kaldı. Böylece, ligin kritik aşamalarına yaklaşırken, "Al-Alamy" ile ikinci sıradaki Al-Hilal arasındaki puan farkı 5'e indi.

Maç sonrası basın toplantısında Jesus şunları söyledi: "Garip olan, bugün kimse bana hakem hakkında soru sormadı! Mohammed Simakan'a haksız bir sarı kart gösterdi, buna karşılık Al-Akhdoud'lu bir oyuncunun uyarısını görmezden geldi. Ayrıca bize verilmeyen bariz bir penaltı vardı. Bu yüzden merak ediyorum: Neden hakemlikle ilgili şüpheler her zaman bizim aleyhimize oluyor?"

Ayrıca okuyun... Lig şampiyonluğunun müjdesi... Al-Nassr, Ronaldo'nun ayaklarıyla tarihi

rekorunu kırdı Ayrıca okuyun... Video... Ronaldo: Al-Hilal ve Al-Ahli ile rekabet bitmedi... Karar aşamalarına hazırız

Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Zor bir döneme girdiğimizin farkındayız. Lig şampiyonluğu için rekabet birkaç takım arasında kızışıyor. Ancak en önemlisi, Al-Nassr'ın olağanüstü bir sezon geçirmesi ve güçlü bir karakter sergilemesi. Bu, takımın önceki dönemlerde eksikliğini duyduğu bir şeydi."

"14 maçlık galibiyet serisi çok önemli, özellikle de sezonun bu kritik döneminde. Bu olumlu seriyi sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz" diye devam etti.

Jesus sözlerini şöyle tamamladı: "Erken gol attık çünkü hedefimiz belliydi, o da kazanmaktı. Şimdi bizi final niteliğinde 6 maç bekliyor ve şampiyonluğu kazanmak için liderliği korumalı ve aynı konsantrasyonla devam etmeliyiz."