Jesus imza kalemini eline alıyor… Martínez Portekiz’den resmen ayrılıyor

Portekiz Futbol Federasyonu, Çarşamba günü, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya 1-0 yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından, İspanyol teknik direktör Roberto Martínez ile olan ilişkisini resmen sonlandırdığını duyurdu.

Federasyon, resmi bir açıklamada, Martinez ve teknik ekibiyle olan sözleşme ilişkilerinin bugünden itibaren sona erdiğini belirtti ve son üç buçuk yıl boyunca sergiledikleri “profesyonellik ve özveri” için onlara teşekkür etti. Bu süre zarfında Portekiz, 2025 yılında Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.

Açıklamada ayrıca, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença’nın, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Portekiz kafilesinin Lizbon’a varışında yaptığı açıklamaya paralel olarak, milli takımın yeni teknik direktörüyle anlaşma çalışmalarına şimdiden başladığı belirtildi.

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Portekizli Record gazetesi, federasyonun Martinez'in yerine Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u (eski Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın teknik direktörü) seçtiğini belirtti ve Proença'nın, Portekiz'in İspanya ve Fas ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası finallerine kadar uzanan bir sözleşme sunmaya hazırlandığını aktardı.

Martínez, Ocak 2023'te Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmişti ve takımı 45 maçta yönetti; bu maçlarda 32 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

İspanyol teknik direktör, İspanya’ya karşı alınan yenilginin ardından, bu maçın Portekiz milli takımının teknik direktörlüğündeki son maçı olacağını bizzat doğrulamıştı.

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