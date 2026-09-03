Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, iki günlük dinlenmenin ardından bugün perşembe günü Sant Joan Despí'deki Joan Gamper Spor Şehri'nde antrenmanlara döndü. Bu dönüşe yeni ve dikkat çekici bir oyuncunun katılımı, bazı sevindirici haberler ve altyapıdan gelen bir sürpriz eşlik etti.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Geçtiğimiz pazartesi Rayo Vallecano'yu 5-2 yenen Katalan ekibi, önümüzdeki pazar günü İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında Valencia ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde 9 puanla ligin lideri konumunda.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, en dikkat çekici haber, salı günü resmi olarak tanıtılan Gabriel Jesus'un takıma katılması oldu.

Manchester City ile sezon hazırlık dönemini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlayan oyuncu, takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra ilk günden itibaren Hansi Flick'in takımına katılabildi.

Camp Tito Vilanova sahasına Raphinha, Joao Cancelo ve Hamza Abdülkerim ile birlikte çıktı ve çime dokunduktan sonra kollarını iki yana açarak gökyüzüne baktı.

Sevindirici haber ise, Elche maçında yaşadığı sakatlığın ardından takıma kısmen katılan Gavi'nin dönüşü oldu. Gavi, sağ bacağındaki ve sakatlığına dair endişelere yol açan bir berelenme nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan alınmıştı.

Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano'ya karşı oynanan sonraki iki maçta forma giymedi, ancak şimdi Mestalla maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Son olarak, biraz da sürpriz bir şekilde, 17 yaşındaki genç kanat oyuncusu Eyo Martínez antrenmana katıldı. Barcelona Atlètic oyuncularının büyük bölümü, Sabadell'in 2-1 kazandığı Katalonya Kupası finalindeki katılımlarının ardından sabah izni yaptı.