Jesus ile ilgili haberlerin ardından… Suudi Futbol Federasyonu, Donis’in geleceğine karar verdi

Suudi Futbol Federasyonu, grup aşamasından erken elenmesinin ardından, taraftarların öfkesi ve Yunan teknik direktör Georgios Donis liderliğindeki teknik kadroda değişiklik yapılması talepleri karşısında, milli takımın 2026 Dünya Kupası’na katılımını değerlendirmek üzere harekete geçti.

Suudi milli takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası'na veda etti. Uruguay ile berabere kalıp İspanya'ya yenildikten sonra üç maçta sadece iki puan toplayan takım, 8. gruptu dördüncü ve son sırada yer alarak turnuvayı tamamladı.

Suudi gazetesi “El Şark El Awsat”, Suudi Futbol Federasyonu’nun “Yeşiller”in turnuvadaki performansını değerlendirmek üzere iki ayrı rapor beklediğini ve bu adımın önümüzdeki dönemde teknik ekibin geleceğini belirleyebileceğini aktardı.

Gazete, ilk raporun Futbol Genel Müdürü Matt Crocker tarafından sunulacağını, ikinci raporun ise A Milli Takım Genel Müdürü Fahd Al-Mufarrij tarafından hazırlanacağını ekledi. Raporlar, milli takımın turnuvadaki performansına ilişkin çeşitli yönlerin kapsamlı bir değerlendirmesini içerecek ve teknik ve idari düzeylerdeki en önemli olumlu ve olumsuz yönleri ele alacak.

Kaynaklar, Dünya Kupası’nda milli takımın sergilediği vasat performansın ardından Yunan teknik direktöre yönelik eleştirilerin artması karşısında, bu iki raporun Suudi Futbol Federasyonu yetkililerinin Donis’in görevine devam etmesi veya görevine son verilmesi konusunda nihai karar vermede temel teşkil edeceğini açıkladı.

Bazı haberlerde, Suudi Futbol Federasyonu’nun Al-Nassr’ın eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma yapmayı planladığı belirtilmişti. Ayrıntıları takip edin