Jesus ile görüştükten sonra kamptan ayrıldı: Ronaldo senaryosu Portekiz'de tekrarlanıyor

Portekiz Milli Takımı'nda yeni bir gerginlik yaşanıyor. Kaptan Bernardo Silva, az forma şansı bulmasından duyduğu rahatsızlığın ardından milli takım kampından ayrıldı. Ancak Portekiz Futbol Federasyonu, oyuncunun yokluğunu kas sorunlarıyla açıkladı.

Reklam

Haberi duyuran Sport gazetesine göre Real Madrid'in yıldızı Bernardo Silva, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı ve takımdaki rolünden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği görüşmenin ardından milli takım kampından ayrıldı.

Bernardo Silva'nın bu hareketi, geçen milli arada Jesus ile yaptığı görüşmenin ardından az forma şansı bulduğu gerekçesiyle Portekiz kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'nun senaryosunu akıllara getirdi.

Record gazetesinin aktardığına göre Bernardo Silva, aldığı süreden memnun olmadığını Jesus'a bizzat iletti.

Bernardo ile Jesus arasında Braga'da gerçekleşen görüşme, iki tarafın uzlaşmasıyla sona erdi. Ancak bu olay, Portekiz'deki atmosfere dair yeni soru işaretleri doğurdu.

Reklam Reklam

Olay, Bernardo Silva'nın kısa süre önce milli takımı bırakan Cristiano Ronaldo'nun yerine Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenmiş olması nedeniyle ayrı bir hassasiyet taşıyor.

Related Topics

Gelecek maçlar WAL UEFA Nations League A 14:45 POR

Kriz, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'ya 4-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından patlak verdi.

Bernardo Silva yalnızca son 11 dakikada sahada kaldı, ancak bu sürede ülkesinin tek golünü atmayı başardı.

Reklam

Kısa bir süre sonra Portekiz Futbol Federasyonu, oyuncunun fiziksel sorunlar nedeniyle milli takım kampından ayrıldığını duyurdu ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında Galler ile oynanacak karşılaşma için Cardiff'e gitmeyeceğini açıkladı.

Resmi açıklamaya göre Bernardo Silva sağlık ekibi tarafından muayene edildi ve maçlarda forma giyemeyeceğine karar verildi.

Reklam

Ancak Record gazetesinin ortaya çıkardığı bilgiler, oyuncunun ayrılmasından önce az forma şansı bulmasıyla ilgili olarak Jesus ile bir görüşme yaptığını gösteriyor.

Bernardo Silva, Danimarka maçından önce de rahatsızlığını dile getirmiş ve "Bütün oyuncular işe yaradıklarını hissetmek ve oynamak ister, ben de bunun bir istisnası değilim" demişti. Deneyimli oyuncu, durumunun farklı olmasını ve daha fazla süre almayı tercih edeceğini de kabul etmişti.

Reklam

Jesus, Portekiz'de yeni bir sorunla karşı karşıya

Bu olay, Portekiz Milli Takımı için hassas bir dönemde Jesus'un üzerindeki baskıyı artırıyor. Danimarka karşısında alınan ağır yenilgi takımın performansına dair soru işaretleri doğurmuştu, şimdi ise kaptanın memnuniyetsizliği gündeme yeni bir başlık ekliyor.

Reklam

Portekiz basını iki taraf arasındaki görüşmenin uzlaşmayla sona erdiğini vurgulasa da bu olay, milli takımın en önemli oyuncularından birinin mevcut durumundan rahatsız olduğunu gözler önüne seriyor.

Portekiz Milli Takımı, Galler karşısına Bernardo Silva'nın yanı sıra cezalı oldukları için forma giyemeyecek Rúben Dias ve João Palhinha'dan da yoksun çıkacak.

Reklam

Bu karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlamak adına kritik bir durak olacak. Jesus'un da teknik kontrolü elinde tutabildiğini ve milli takımın soyunma odasındaki birliği koruyabildiğini kanıtlaması gerekecek.