Portekiz Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, João Félix konusunu yeniden gündeme getirdi ve oyuncunun, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımındaki deneyimi sırasında farklı bir performans sergilemeden önce, yeteneklerine uygun pozisyonda oynatılmadığı için son yıllarda haksızlığa uğradığını vurguladı.

Félix, geçen sezon Jesus’un yönetiminde eski parlaklığını yeniden kazanmıştı. Portekizli teknik direktör, sahadaki görevini değiştirmeye karar vermiş ve onu forvetin arkasında ikinci forvet olarak kullanmıştı; bu rol, oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkarmıştı.

Jesus, televizyon röportajında şunları söyledi: “João Félix, Avrupa’nın en iyi kulüplerinde oynadı, ancak kendisinden beklenen şekilde kendini kanıtlayamadı.”

Ve ekledi: "Birçok farklı pozisyonda oynuyordu ve bence teknik direktörler onun yeteneklerinden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını tam olarak anlayamadılar."

Portekiz milli takım teknik direktörü, Félix’in en iyi performansını sergilediği belirli bir rol olduğunu belirterek, “João’nun en iyi performansını gösterdiği tek bir pozisyon var, o da ikinci forvet pozisyonu” dedi.

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Al-Nassr’da birlikte çalıştıkları süre boyunca Jesus, Felix’i taraftarlara farklı bir şekilde yeniden tanıtmayı başardı. Onu kendi oyun stiline uymayan rollerle sınırlamak yerine, hatlar arasında hareket etmesi için daha fazla alan tanıyarak oyun kurma ve gol atma becerilerinden yararlanmasını sağladı.

Portekizli oyuncu, Roshen Ligi’nde 20 gol atıp 13 asist yaparak toplam 33 gole katkı sağladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Hatırlanacağı üzere, Jesus, Dünya Kupası'nın ardından İspanyol Roberto Martinez'in yerine Portekiz milli takımının teknik direktörlüğü görevini üstlendi.