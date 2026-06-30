Jesus değil… Al-Mashel’in istifası, Suudi Arabistan’ı Dünya Kupası’nda yer alacak bir teknik direktörden mahrum bırakıyor

Basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, başkan Yasser Al-Misehal’ın istifasından önce, Yunanlı Georgios Donis’in yerine önümüzdeki dönemde A Milli Takım’ı yönetecek yeni bir teknik direktörle anlaşmaya çok yakındı.

Yaser Al-Meshal, dün Pazartesi sabahı erken saatlerde, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından Suudi Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Suudi gazeteci Retiban El-Dosari, Yaser Al-Meshal’ın istifasını açıklamadan önce, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalić’in Donis’in ardından Suudi Milli Takımı’nı yönetecek en güçlü aday olduğunu söyledi.

Al-Dosari, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, Suudi Futbol Federasyonu’nun Dalic ile zaten temasa geçtiğini ve önümüzdeki dönemde görevi devralmasını görüşmek üzere onunla uzaktan bir toplantı yaptığını açıkladı.

Suudi gazeteci, Yaser Al-Meshal’ın istifasının ardından, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki dönemde A Milli Takımı’nı yönetmesi için Dalic ile anlaşma yapmak istemesi nedeniyle, bu anlaşmanın askıya alınabileceğine işaret etti.

Suudi milli takımıyla, Dünya Kupası'ndan elenmesinden bu yana birçok teknik direktörün adı anıldı; bunların en önemlisi, geçen sezonun sonunda Al-Nassr kulübündeki görevinden ayrılan Portekizli Jorge Jesus'tu.

Dalic, 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Takımıyla 2018 Dünya Kupası’nda ikinci, 2022 Dünya Kupası’nda ise üçüncü sıraya ulaştı. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Cuma günü sabahın erken saatlerinde Portekiz ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Hırvat teknik direktörün Suudi futbolunda deneyimi olduğu da belirtilmelidir. 2010 ile 2012 yılları arasında Al-Faisaly’nin teknik direktörlüğünü üstlenmiş, ardından Al-Hilal’ın 23 yaş altı takımının başına geçmiş ve 2013 yılında da A takımın teknik direktörlüğüne geçmiştir.