Jesús de Miguel toprağa verildi; Jesús Owono, hakkında talep edilecek cezayı gelecek hafta öğrenecek

Jesús de Miguel perşembe günü toprağa verildi. CD Tenerife'nin forveti, FC Andorra kalecisi Jesús Owono ile yaşadığı ölümcül çarpışmanın ardından salı sabahı 30 yaşında hayatını kaybetti.

De Miguel'in anne babası ile büyükanne ve büyükbabalarının doğum yeri olan Navahermosa kasabasında duygusal bir gün yaşandı. Aile yakınları, İspanya Millî Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in de aralarında bulunduğu futbol dünyasından çok sayıda tanıdık ismi karşıladı.

Gün, belediyeye ait cenaze merkezindeki törenle başladı ve cenaze ayiniyle devam etti. De Miguel'in Tenerife'den takım arkadaşları tabutunu belediye mezarlığına taşıdı.

Aile adına konuşan bir temsilci, "Bu zor günlerde, Jesús'un vefatının ardından aldığımız güzel sözler ve sevgi gösterileri için herkese yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Aldığımız her mesaj, her telefon ve her sevgi gösterisi için sizlere teşekkür etmeye kelimeler yetmiyor" dedi.

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Owono'nun nasıl bir cezayla karşı karşıya kalabileceği henüz tam olarak belli değil. İspanya Futbol Federasyonu RFEF'in disiplin kurulu, De Miguel'in ailesine saygı göstermek ve cenazenin perşembe günü yapıldığını göz önünde bulundurmak amacıyla Tenerife - Andorra maçında yaşananları ancak cuma günü değerlendirecek. Talep edilecek ceza gelecek hafta açıklanacak.

Owono çarşamba günü bir açıklama yaptı: "Bunlar hayatımın en zor günleri. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum ve yaşananları kavramak benim için çok güç. Jesús'u kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Düşüncelerim onunla, ailesiyle ve onu seven herkesle."

"Birçok konunun gündeme geleceğini biliyorum. Karşıma çıkan her şeye büyük bir saygıyla yaklaşacağım. Şu anda dürüst olmak gerekirse Jesús'tan ve hepimizin yaşadığı acıdan başka bir şey düşünemiyorum. Huzur içinde yat, Jesús."