Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile herhangi bir kriz yaşandığını yalanlayarak, ortaya atılan iddiaların "var olmayan bir mesele" olduğunu vurguladı.

Jesus bugün çarşamba günü, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın oynanacak Danimarka maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Portekiz'de bu konuda o kadar çok şey konuşuluyor ki, ne olup bittiğini anlamıyorum. Ancak tartışılacak hiçbir şey yoktu."

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Teknik direktör şöyle devam etti: "Portekiz medyası, hiç var olmayan bir durum hakkında Cristiano ile konuşmam için beni adeta zorladı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cristiano'ya dedim ki: Portekiz'de bu konuda çok şey konuşuluyor... Cristiano bana şöyle dedi: Kararı sen vereceksin, ben buradayım. Oynamamı istersen oynarım. Oynamamı istemezsen oynamam. Beni tribünde istersen tribüne çıkarım."

Jesus şunları ekledi: "Aslında akşam yemeğinden sonra her şeyi çözmüştük. Ortada bir sorun bile yoktu."

"Antrenmanı reddetti"

Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın yıldızının antrenmanı reddedip reddetmediği sorusuna Jesus şu yanıtı verdi: "Hayır, antrenmanı reddetmedi. Cristiano spor salonunda çalıştı, sahada hareket egzersizleri yaptı, ardından otelde kas güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi."

Şöyle devam etti: "Olan tam olarak buydu. Bugün de antrenman yapacak, gelin ve antrenmanı izleyin, onu göreceksiniz. Ben yalnızca Cristiano'dan bahsetmiyorum: Gerçekten bir milli takım oyuncusunun antrenmanı reddedebileceğini mi düşünüyorsunuz? Yalnızca Portekiz'de değil, herhangi bir milli takımda. Açıklamak istediğim buydu."

Jesus'un açıklamaları, Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında geçen pazar günü Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyette forma giymemesi nedeniyle öfkelendiği yönünde ortaya atılan iddiaların ardından geldi.

"Don", maçta -yedek kulübesinden bile olsa- forma giymediği gibi, pazartesi ve salı günleri de takım arkadaşlarıyla antrenman yapmadı. Jesus maç öncesinde onu oyuna dahil etmeyi planladığını ancak ilk 11'de başlamasının pek olası olmadığını açıklamıştı.

Oslo'da bitiş düdüğünün çalmasının ardından Ronaldo, yedek kulübesinden doğrudan tünele yöneldi ve maça gelen Portekizli taraftarları selamlamak için takım arkadaşlarına katılmadı.



