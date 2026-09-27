Jesus, Cristiano'nun Norveç karşısında yedek başlamasının nedenini açıkladı

Bu gece Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanacak Norveç-Portekiz maçı öncesinde, Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'yu karşılaşmanın başında yedek kulübesine oturtmaya karar vermesiyle büyük bir sürpriz yaşandı.

Buna göre, beklenen maçın başlangıcında Cristiano Ronaldo ile Erling Haaland arasında beklenen kapışma yaşanmayacak.

Jesus, maç öncesinde "Mundo Deportivo" gazetesine şunları söyledi: "Bugün üçüncü gün. Ronaldo Galler maçında yaklaşık 70 dakika oynadı ve bugün üst üste iki maçta ilk 11'de yer alamayacağını hissettim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu dört maçta Ronaldo'yu, birkaç dakika için bile olsa istiyoruz, ama onu sahada istiyoruz."

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Galler'i 1-0 yendiği perşembe günkü maçta ilk 11'de yer almıştı. Turnuvanın şampiyonu Portekiz Milli Takımı, gelecek perşembe Danimarka'ya konuk olacak ve 4 Ekim'de Norveç'i ağırlayacak.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda iki yıldır, tam olarak 8 Eylül 2024'ten bu yana yedek olarak sahaya çıkmamıştı; UEFA Uluslar Ligi kapsamında İskoçya'ya karşı oynanan maçta (2-1) Roberto Martinez onu ikinci yarıda oyuna almış, o da 88. dakikada attığı golle maçı belirlemişti.

Jesus, bugün Oslo'da Cristiano Ronaldo yerine Gonçalo Ramos'u santrfor olarak sahaya sürdü; hücum hattında ayrıca Galler'e karşı golü atan João Félix ve João Neves de yer aldı.

Diğer tarafta Norveçli teknik direktör Ståle Solbakken, perşembe günü takımının Danimarka'yı 3-2 yendiği maçta iki gol atan Haaland'ı ilk 11'ine dahil etti.