Barcelonalı Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, takım arkadaşı ve vatandaşı Raphinha'yı övgüye boğarken, çocukluğundan beri Barça'ya duyduğu sevgiyi de ifşa etti.

Bu sezonun başında Barcelona'ya katılan Jesus'un açıklamaları, kulübün resmî kanalları aracılığıyla Barça taraftarlarıyla yapılan bir soru-cevap bölümünde geldi. Jesus bu bölümde takımla geçirdiği ilk haftalardaki deneyimini anlattı, kendisini etkileyen oyunculardan söz etti, ayrıca kulüple ilgili anılarına ve Barcelona efsanesi Ronaldinho'dan nasıl etkilendiğine değindi.

Şampiyonlar Ligi finalinde belirleyici golü atmak için güvendiği oyuncunun kim olduğu sorulduğunda, Brezilyalı forvet tereddüt etmeden Raphinha'yı seçti.

Jesus, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Raphinha alev almış durumda ve atakları bitiriş şekli çılgınca. Onu Brezilya Millî Takımı'ndan tanıyordum ve atakları bitirmede gerçekten çok iyi olduğunu zaten biliyordum. Sanıyorum şimdiye kadar daha da gelişti."

Barcelona ile iyi bir başlangıç

Gabriel Jesus, Barcelona forması altında geçirdiği ilk haftalardan söz ederek, takımın 3 hafta boyunca maçlardan uzak kalmasına rağmen son millî takım arasının kendisi için tam bir tatil olmadığını açıkladı.

Şöyle dedi: "Kendimi çok iyi bir durumda buldum. Uyum sağlama ayıydı. Daha önce birlikte oynadığım bazı oyuncuları tanıyordum, dolayısıyla tüm oyuncuları tanımak güzeldi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Harika oyuncularımız ve büyük bir teknik direktörümüz var, doğru yolda ilerliyoruz."

Brezilyalı forvet, çocukluğundan beri Barcelona'ya ne kadar bağlı olduğunu da şu sözlerle ifşa etti: "Böyle bir kulüpte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için bazı derslere katılmayı asıyordum."

Devamında şunları söyledi: "Sonunda Barcelona forması giyiyorum ve bunun için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu O'nun iradesi ve işte buradayım."

Jesus'tan sürpriz: Yamal ve Hamza'yı geride bırakan genç oyuncu

Barcelona soyunma odasında kendisini en çok şaşırtan genç oyuncunun kim olduğu sorulduğunda, Gabriel Jesus, Lamine Yamal ve Hamza Abdülkerim gibi isimleri geride bırakarak Brian Fariñas'ın adını seçti.

Şöyle dedi: "Fariñas'ın beni en çok şaşırtan genç oyuncu olduğunu zaten söylemiştim, çünkü herkes Lamine, Gavi ve Pedri'den söz ediyor ve herkes onları tanıyor, ama Fariñas'ı tanıyan çok fazla kişi yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her gün onunla antrenman yaptığımda, onda büyük bir potansiyel ve harika bir gelecek görüyorum."

Cancelo hem en yakını hem de en neşelisi

Soyunma odasının en neşeli oyuncusu ve ayrıca kendisine en yakın takım arkadaşı konusunda Jesus, her iki durumda da vatandaşı João Cancelo'yu seçti.

Şöyle dedi: "Takımın en neşeli oyuncusu Cancelo; konuşma tarzı ve kişiliği yüzünden. İyi biri ve onunla harika bir ilişkim var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm takım arkadaşlarımla aram iyi, ama Cancelo ile uzun bir geçmişim var. Çok konuşuyoruz, bu yüzden onu seçiyorum."

Jesus, soyunma odasının atmosferinin kendisini şaşırtmadığını şu sözlerle açıkladı: "Zaten tanıdığım oyuncuların dışında tek bir kişi seçmek zor. Bence herkes iyi insanlar ve bu benim için bir sürpriz olmadı, çünkü soyunma odasının bu takımın güçlü yanlarından biri olduğunu bana önceden söylemişlerdi."

Ronaldinho: Barcelona'daki rol modeli

Jesus, vatandaşı Ronaldinho'nun Barcelona ile olan ilişkisindeki etkisinden söz ederek, kulübün efsanesinin kendisine ilham veren en önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Ronaldinho'nun büyük bir efsane olduğunu biliyordum, ama buraya geldiğimde sağladığı yardımın boyutunu idrak ettim. Birçok kişi onu Barcelona tarihinin en iyi Brezilyalısı olarak seçiyor ve o aynı zamanda Barcelona'daki rol modelimdi."

Favori mevkisi ve en önemli gördüğü özellik

Favori mevkisi konusunda Gabriel Jesus, kendisi için önceliğin sahaya çıkmak olduğunu vurgulayarak, birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğine dikkat çekti.

Şöyle dedi: "Favori mevkim sahanın içinde olmak. Birçok mevkide oynama yeteneğine sahibim, hem içeride hem de kanatlarda oynayabilirim, ama şu an 9 numara forvet mevkisinde kendimi rahat hissediyorum."

En öne çıkan özellikleri konusunda ise şöyle dedi: "En iyi vasıflarım esneklik ve kazanma zihniyeti."

El Clasico: En büyük meydan okuma

Jesus, Barcelona forması altında oynamayı en çok dört gözle beklediği maçı da ifşa ederek, Real Madrid ile karşılaşmanın kendisi için özel bir meydan okuma anlamına geldiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Buradaki büyük meydan okuma tüm maçlar, ama her zaman büyük maçları oynamak isteriz. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar var, bir de El Clasico var ve bir gün El Clasico'da oynamak istiyorum. Bu maçı en büyük meydan okuma olarak seçiyorum."

Kariyeri boyunca aldığı en iyi tavsiye konusunda ise Jesus cevabını şöyle kısa tuttu: "Aldığım en iyi tavsiye, kendin olman."

Barcelona'ya geldiğinden beri kendisini en çok şaşırtan şeyi de şu sözlerle ifşa etti: "Başta taraftarlar beni şaşırttı. Otellerin önünde seni bekleyen yüzlerce taraftar bulabiliyorsun."