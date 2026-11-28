Brezilyalı Gabriel Jesus, Barcelona'da az forma şansı bulmasının kendisini zorladığını açıkladı. Profesyonel kariyerinin büyük bölümünde alışık olmadığı ikinci planda bir rolde kalan oyuncu, teknik direktör Hans Flick'in kararlarına tamamen saygı duyduğunu ancak yedek kulübesinde kalma fikrini kabullenmediğini vurguladı.

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Barcelona'nın golcüsü, TNT Sports Brasil'e verdiği röportajda mevcut durumunda karşılaştığı zorluklar hakkında açık konuştu: "Her gün antrenmanlarda motivasyonumu yüksek tutmak benim için kolay değil."

Jesus, daha fazla süre alma isteğinin Barcelona formasını giyme fırsatının kıymetini bilmediği anlamına gelmediğini belirtti. Katalan kulübüne transferinin kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan oyuncu, sahadaki rolü ne olursa olsun takıma bağlılığının değişmediğini söyledi.

Brezilyalı forvet, düzenli forma şansı bulamamanın performansına da yansıdığına dikkat çekti ve Bakü'de gol atmasına rağmen oyunundan memnun kalmadığını açıkladı.

Jesus, en iyi seviyesini gösterebilmek için yeniden maç temposu yakalaması gerektiğini düşünüyor ve daha fazla süre almanın gol sayılarını artırmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

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Raphinha'ya büyük hayranlık

Jesus, Barcelona'nın hücum hattında forma için en büyük rakibi olan vatandaşı Raphinha hakkında da uzun uzun konuştu. Herhangi bir tartışmaya mahal vermekten kaçınan oyuncu, takım arkadaşına övgüler yağdırdı: "Performansı, bütün maçlarda tüm dakikalarda oynamayı hak ediyor."

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Eski Arsenal golcüsü, Raphinha ile güçlü bir dostluğu olduğunu ve onun zihniyetine, kararlılığına ve fedakârlığına kendini yakın hissettiğini anlattı. İkisinin de Brezilya Milli Takımı'nda benzer süreçlerden geçtiğini belirten Jesus, futbola ve profesyonelliğe aynı gözle baktıklarını ifade etti.

Jesus, vatandaşının gol atmaya ve Barcelona'nın başarılarına katkı sağlamaya devam etmesini dilediğini de ekledi.

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Jesus, Şampiyonlar Ligi maçının ardından Movistar Plus'a yaptığı açıklamalarda da mevcut durumuna değindi ve yeni fırsatlar istediğini vurguladı: "Şans ve süre almaya devam etmek istiyorum."

Brezilyalı forvet, sahaya her çıkışının Flick'e yeteneklerini kanıtlamak için bir fırsat olduğunu kabul ederek şunları ekledi: "Maçlarda oynamadan antrenman yapmak zor."

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Katalan ekibindeki hücum seçeneklerinin sıralamasını anlayışla karşılasa da Jesus, gol yeteneğini gösterebileceği fırsatlar bulmaya devam etmeyi hedefliyor.

Gerçekleşen bir hayal

Jesus, geçen yaz transfer döneminin son günlerinde, bir sonraki adresini henüz bilmediği sırada yaşadığı belirsizliği de hatırladı. Kaybettiği rolü yeniden kazanmasına imkân tanıyacak bir takım bulma umudunu son ana kadar koruduğunu anlattı.

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Brezilyalı forvet, ülkesinden pek çok futbol efsanesinin forma giydiği Katalan kulübüne katılmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Jesus, Barcelona'ya yeni transfer olarak tanıtıldığı gün hırsını açıkça ortaya koymuş ve "Oynamamak beni rahatsız ediyor" demişti. Oyuncu o dönemde takıma katılmak için ciddi maddi fedakârlıklarda bulunduğunu da kabul etmişti.

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Aradan geçen üç ayın ardından Jesus'un heyecanı hâlâ aynı, ancak kulüpteki gündelik hayatında yaşadığı zorlukları da gizlemiyor. Flick'e saygı duyan, Raphinha'ya değer veren ve Barcelona formasını giyme fırsatı için minnettar olan Jesus, Alman teknik adamın gerektiğinde başvurduğu bir yedek seçenek olmanın çok daha ötesini hedefliyor.