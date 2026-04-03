Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
Jesus, anahtar kelime... Beş yıldızlı takım, tarihi bir skorla zaferin gururunu geri getiriyor

Al Nassr FC - Al Najma
Al-Alamy, Roshen Profesyonel Ligi'nde tarih yazıyor

Al-Nasr, Cuma akşamı turnuvanın 27. haftası kapsamında oynanan maçta Al-Najma'yı 5-2 mağlup ederek Roshen Profesyonel Ligi'nde tarihi bir rekor kırdı. Böylece "Al-Alamy" bu sezonki güçlü geri dönüşünü ve olağanüstü performansını sürdürdüğünü kanıtladı.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuları, Roshen Ligi'nde puanlarını 70'e yükselterek, Al Hilal ile arasındaki farkı geçici olarak 6 puana çıkardı.

Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, Al-Nassr, profesyonel ligin başladığı 2008-2009 sezonundan bu yana Roshen Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti.

Al-Nassr, 13 maçlık galibiyet serisiyle, Kasım 2013'ten Şubat 2014'e kadar olan dönemde elde ettiği başarıyı tekrarladı.

Bu parlak performansın ardında, bu sezonun başında göreve geldiğinden beri zorlu mücadelelerde galibiyetler ve istikrar elde etmek için "El-Alamy"nin karakterini yeniden kazandıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yatıyor.

"El-Alamy", Roshen Ligi şampiyonluğunu geri kazanma yolunda ilerlemeye devam etmeyi hedefliyor. El-Nujuma ile oynanan maçta, sahalara geri dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo iki gol atarak parladı.

