Jesse Marsch: Rakibi beklemektense 4-3 yenilmeyi tercih ederim

RB Salzburg Teknik Direktörü Jesse Marsch, tiki-taka futbolu oynayan takımlara karşı her zaman pres futbolunu tercih edeceğini söyledi.

ekiplerinden Red Bull Salzburg'u çalıştıran Amerikalı teknik direktör Jesse Marsch, pres futboluna olan bağlılığını 'a 4-3 mağlup oldukları maç üzerinden değerlendirdi ve ile ünlenen tiki-taka futbolu hakkındaki düşüncelerinden bahsetti.

2015 yılından beri Red Bull sistemi içinde yer alan Marsch, üç buçuk sezon çalıştırdığı New York Red Bulls ile iyi bir başarı elde ederek 2015'te 'te Yılın Teknik Direktörü seçilmişti.

Sonrasında 'de kısa süreli yardımcı antrenörlük yapan Marsch, 2019 yazında Salzburgûn başına geçti. Takımıyla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında başarılı bir performans göstererek özellikle Liverpool'a 4-3 mağlup oldukları maçın adından çokça söz ettirdi.

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Extratime Radio'ya konuşan Marsch, o maça göndermede bulunarak pres futbolunu neden tercih ettiğini şöyle açıkladı:

"90 dakika arkama yaslanıp onları kontra atakta yakalamayı bekleyeceğime Liverpool'a gidip o maçı 4-3 kaybetmeyi tercih ederim. Ben hayat bu şekilde yaşamaktan keyif alıyorum ve bunun başarı getirdiğine de inanıyorum. New York'ta da bu süreçten geçtik. New York Red Bulls'un başına geçtiğim zaman çok pasif bir takımlardı. Geride bekleyip topu Thierry Henry'ye veriyorlar ve rakibi kontra atakta yakalamaya çalışıyorlardı. Oyun anlayışımızı baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldım."

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"Bir şeyi istiyorsan, gider alırsın"

Marsch'ın NY Red Bulls takımı, Bradley Wright-Phillips, Sacha Kljestan ve Dax McCarty gibi futbolcularla geliştirdiği yeni oyun tarzıyla MLS'te fark yarattı ve pres futbolu anlayışını daha da öne çıkardı.

"Bu oyun anlayışı bulaşıcı oldu. Yıllar geçtikçe Dax, Sacha, BWP ve Luis Robles gibi yaşı büyük ve belli bir oyun anlayışına sahip oyuncuların futbola bakış açılarını değiştirdiğimizi görmek çok eğlenceli oldu. Şampiyonlar Ligi maçı izlediğimiz zaman, bir takımın geride durup Barcelona'nı beş bin tane pas yapmasına izin verdiği gördüklerinde çılgına dönüyorlar ve pres yapmalarını bekliyorlardı."

"Doğru olan bu. NY Red Bulls ile çalıştığım zamanda takımın eski sportif direktörü Ali Curtis şöyle bir şey söylemişti: 'Bu hayatta bir şey istiyorsan onu beklemezsin; gider alırsın.' Oyun tarzımızı böyle tanımlıyorduk. Ben de 'kaybedeceğini bildiğin halde pes etmemek' diyorum."