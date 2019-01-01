Jesse Lingard: Ronaldo'yu Manchester United'ta görmek çok güzel olurdu

Genç oyuncu Jesse Lingard, transfer döneminde Cristiano Ronaldo'yu yeniden Manchester United'ta görmek istediğini söyledi.

'ın genç oyuncusu Jesse Lingard, hakkında açıklamalarda bulundu.

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Daily Mirror'un haberine göre son dönemin en iyi oyuncusu hakkında sorulan soruya cevap veren Jesse Lingard, Cristaino Ronaldo'nun son 10 yılın en iyi oyuncusu olduğunu belirtirken, Portekizli oyuncuyu Manchester United'ta görmenin çok güzel olacağını belirtti.

Cristiano Ronaldo'yu yeniden Manchester United'ta görmek istediğini söyleyen İngiliz oyuncu, "Cristiano Ronaldo, yeniden buraya gelse çok güzel olurdu. O, son 10 yılın en iyi oyuncusu ve daha önce de burada forma giydi. En büyük gelişimine de burada gösterdiğini düşünüyorum. Yeniden buraya gelirse onunla birlikte oynamak mükemmel olurdu." dedi.

forması giyen Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 292 maçta 118 gol atıp 68 asist yaptı.