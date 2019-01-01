Jesse Lingard: Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United tarihini yeniden yazmak istiyor

Jesse Lingard, Manchester United'ın yeniden canlanmasında Ole Gunnar Solskjaer'in önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Manchester United, Jose Mourinho'nun yerine Ole Gunnar Solskjaer'in getirilmesinin ardından Premier Lig'de 10 maçta 9 galibiyet aldı ve ilk dört yarışına geri döndü.

Oyunculuk kariyerindeki en unutulmaz anı, 1999'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e attığı son dakika golü olan Solskjaer için Jesse Lingard da antrenörünün bu golle ölümsüzleştiğini söyledi.

Goal'e açıklamalarda bulunan Lingard, "O anın sonsuza dek yaşayacağını düşünüyorum. Çılgınca bir sahneydi. Sanırım ailemle birlikte evdeydim. Manchester'ın şimdiye kadar tanık olduğu en iyi sahnelerden biriydi. Bunu görünce, aynısını kazanma hayaliyle büyüyorsunuz," ifadelerini kullandı.

Solskjaer hakkında övgü dolu konuşan Lingard, "Bebek Yüzlü Katil'in Nottingham Forest'a attığı dört golü de hatırlıyorum. Sadece o kıvırcık saçları anımsıyor. Harikaydı. Herkes ona süper yedek diyordu. Şimdi bile oyuncu değişiklikleriyle maçları değiştiriyor," dedi.

Norveçli menajer için, "United oyuncularının neye ihtiyaç duyduğunu anlıyor," diyen Lingard, "Kazanmanın yolunu yeniden bulduk, olması gereken de bu. Solskjaer geldiğinden beri harika işler çıkartıyor. Bir oyun yapısına ve organizasyona sahip. Onun sayesinde kendi futbolumuza geri döndük ve maçları kazanmaya başladık," şeklinde konuştu.