Jesse Lingard: Marcus Rashford, başarısının sırrını kendisi belirleyecek

Jesse Lingard, önümüzdeki hafta birbirlerine rakip olacak Marcus Rashford ve Kylian Mbappe hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinden sonra yakaladığı çıkışla dikkat çeken Marcus Rashford'a bir övgü de takım arkadaşı Jesse Lingard'dan geldi.

Solskjaer'in kendisini forvet bölgesinde değerlendirmesiyle birlikte çıkış yakalayan 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, son 10 maçta 6 gol kaydederek dikkat çekmişti.

Takım arkadaşıyla ilgili Goal'e konuşan Lingard, "Henüz çok genç ve buna rağmen çok iyi. Başarısının sınırlarını kendisi belirleyecek. Çok alçakgönüllü, ayakları her zaman yere basıyor," dedi ve ekledi: "Çok çalışıyor ve bu bizim için çok önemli. İleride pres yapmayı seviyoruz ve bu Rashford ile başlıyor. Onun her zaman arkasındayım. Milli Takım veya United fark etmez, her şartta desteğim onunla."

Önümüzdeki hafta oynanacak Paris Saint-Germain maçına da değinen Lingard, "Neymar yoksa bile çok tehlikeli bir takım. Kylian Mbappe müthiş bir oyuncu. Yaşını ve yaptıklarını düşünmek korkutucu," ifadelerini kullandı.

İki takım, 12 Şubat Salı günü, Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına çıkacak.