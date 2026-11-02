Hollandalı forvet Memphis Depay, zor günler geçiren Brezilya devi Corinthians'ın çarşamba günü rakibi Sao Paulo ile oynayacağı üst lig karşılaşması öncesinde sahalara dönmeye yaklaşıyor. Depay'in eski Manchester United takım arkadaşı Jesse Lingard da hafif kaburga kırıklarından kurtulmaya çalışırken açık havada hafif antrenmanlara başladı.

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Hollandalı forvet takımla antrenmanlara başladı

Corinthians, Depay'ın fiziksel geçiş sürecinin son aşamasına girerken pazar günü takım antrenmanının bir bölümüne katıldığını resmî internet sitesinden duyurdu. Kulübün önceki iki maçında sağ hamstring kasındaki ödem nedeniyle forma giyemeyen hücum oyuncusunun Vila Belmiro'daki Majestoso derbisinin maç kadrosuna alınması giderek daha olası görünüyor. Depay'ın dönüşü, teknik direktör Clarence Seedorf'a hücumda önemli bir seçenek sunuyor.

Sağlık ekibinden iyileşme süreçlerine ilişkin açıklama

Hollandalı oyuncu maçlarda forma giymeye yaklaşırken İngiliz oyun kurucu Lingard, kaburga kırıklarının ardından iyileşme sürecinde biraz daha geride ve şu ana kadar yalnızca temas içermeyen ısınma çalışmalarına katılmasına izin verildi. Savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile orta saha oyuncusu Raniele ise kendi rehabilitasyon programlarının ilk aşamalarında bulunuyor.

Oyuncuların sağlık durumuna ilişkin kapsamlı bilgileri Corinthians TV ile yaptığı röportajda paylaşan kulübün fizyoterapi koordinatörü Bruno Gorgatte, şunları söyledi: “Memphis bugün antrenmanın bir bölümüne katıldı. İyileştikten sonra tüm klinik protokolleri uyguladı ve geçiş sürecine devam ediyor.

“Raniele ve Gabriel'in (Paulista) sakatlıklarına yönelik tedavileri sürüyor. Sahada fizyoterapi çalışmalarına başladılar. Lingard ısınmaya katıldı ancak temastan kaçınmak için takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam ediyor.”

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Son galibiyet ligde kalma umutlarını canlandırdı

Sağlık ekibinden gelen olumlu haberler, Seedorf'un görevindeki ilk galibiyetini cuma gecesi almasının hemen ardından geldi. Matheus Bidu ve Kaio Cesar'ın ikinci yarıdaki golleri, Neo Quimica Arena'da 33. hafta maçında 10 kişi kalan Mirassol karşısında 2-0'lık ev sahibi galibiyetini getirdi.

Gelecek maçlar SAP Serie A 19:30 COR

Bu kritik üç puan, 20 Ağustos'ta Rosario Central karşısında alınan 1-0'lık Copa Libertadores galibiyetinden bu yana süren galibiyet hasretine son verdi. Bu kötü gidiş, eski teknik direktör Fernando Diniz'in görevine mal olmuştu. Corinthians, Campeonato Brasileiro Serie A'da 33 maçtan topladığı 36 puanla 17. sırada, düşme hattında yer almaya devam etse de cuma günkü galibiyetle 16. sıradaki Mirassol ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

Kritik maçlar düşme mücadelesini şekillendirecek

Depay'ın yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi, Corinthians'ın 4 Kasım Çarşamba günü Sao Paulo karşısında başlayacak zorlu son maçlar öncesinde ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlayacak. Hafta içindeki derbinin ardından Seedorf'un takımı, 18 Kasım'da Botafogo'yu ağırlayacak; bir hafta sonra da Atletico Mineiro ile deplasmanda karşılaşacak. Kulübün sezon bitmeden son dört sıradan çıkabilmesi için bu zorlu maçlarda olumlu sonuçlar alması şart.