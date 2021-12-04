West Ham United, geçen sezon Manchester United'dan kiralık olarak transfer ettiği Jesse Lingard'dan oldukça iyi verim aldı.

İngiliz ofansif orta saha, Londrea ekibinin formasıyla geçen sezon 16 maçta dokuz gol attı ve West Ham'ın ligi 6. sırada bitirmesine yardımcı oldu.

West Ham Menajeri David Moyes ise Lingard'ın bu sezon çok az süre almasından dolayı üzüldüğünü vurguladı.

David Moyes ne söyledi?

Chelsea maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Moyes, Lingard ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Onun hakkında gerçekten konuşamam çünkü o bir Manchester United oyuncusu ve konuşmak bana düşmez

"Fakat o bizim için gerçekten iyiydi. Jesse burada onun hakkında ne düşündüğümüzü biliyor. Bu kadar yetenekli bir futbolcunun oynamaması beni hayal kırıklığına uğrattı.

"Geçen sezonun ikinci yarısında takımımızda büyük bir rol oynadı. Ama buradaki oyuncuların da hakkını yiyemeyiz. Jesse olmadan devam ettiler.

"İnsanlar Jesse'nin burada bir fark yarattığını düşünmüş olabilir. Ama oyuncular kendi kendilerine başka bir seviyeye geçtiler. Ama şunu söylemeliyim ki Jesse bunun büyük bir parçasıydı."

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West Ham, Lingard olmadan başladığı sezonda 14 maç sonunda 4. sırada Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor.

Yine de Lingard'ın geleceği, United'daki sözleşmesinin son aylarına girerken belirsizliğini koruyor ve ocak ayında bir transfer ihtimalinin konuşulmasına neden oluyor.

Görevden alınmadan önc Ole Gunnar Solskjaer, Lingard'ın takımın "büyük bir parçası" olarak kaldığı konusunda ısrar etmişti, ancak orta saha oyuncusunun yeni menajer Ralf Rangnick altında nasıl bir performans göstereceği henüz belli değil.

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