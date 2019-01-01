Jesper Olsen: De Ligt şu anda tüm büyük takımlarda oynayabilir

Manchester United'ın eski futbolcusu Jesper Olsen, De Ligt'in övgüde bulunurken transfer ihtimalini değerlendirdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın eski oyuncularından Jesper Olsen, Matthijs De Ligt'in 'a transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Jesper Olsen, Hollandalı genç stoper için en ideal seçeneğin Manchetser United olduğunu belirtti. 'da forma giyen De Ligt'in talipleri arasında , , gibi kulüpler de yer alıyor.

Omnisport'a açıklamlarda bulunan Jesper Olsen, "De Ligt için en iyi seçenek şüphesiz şekilde Manchester United. Ajax'da oynayabilmeniz için iyi bir oyuncu olmanız gerekiyor ve o yeterince iyi. Büyük kulüplerin hepsinde oynayabilecek durumda." dedi.

Sözlerine devam eden Olsen, "Bugünlerde en üst seviyede futbol oynayan kulüpler hemen hemen aynı tarzı kabul ediyorlar. Hepsi için oyunu kontrolleri altına almak çok önemli. De Ligt de bahsettiğimiz takımların hepsinde oynayabilir."

Devre arası transfer döneminde Frenkie de Jong'un 75 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmasının ardından sezon sonunda Mathijjs De Ligt'in de transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.