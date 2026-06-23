Jerson Cabral, televizyondaki isim çubuğunda yer alan absürt tanımlamanın ardından NOS’a sert tepki gösterdi

Jerson Cabral, Pazar akşamı NOS’un Yeşil Burun Adaları ile Uruguay arasındaki Dünya Kupası maçı (2-2) sırasında kullandığı dikkat çekici açıklamaya esprili bir şekilde yanıt verdi. Eski Feyenoord ve FC Twente forveti, televizyonda adının yazıldığı bir başlık ile kendini gördü ve bu durum birçok izleyiciyi şaşırttı.

Cabral, kökenleri nedeniyle kendini yakın hissettiği ülke olan Yeşil Burun Adaları’nın maçı için NOS’ta yorumcu olarak yer aldı. 35 yaşındaki Rotterdamlı oyuncu, stüdyoda Kenneth Perez ile birlikte maçı yorumladı, ancak en çok dikkat çeken şey onun analizi olmadı.

Çünkü isminin altında şu yazı yer alıyordu: “Steven Berghuis ile Jong Oranje’de oynadı”. Bu açıklama sosyal medyada kitlesel olarak paylaşıldı. Birçok izleyici, uzun bir profesyonel kariyeri olan bir oyuncunun bu şekilde tanıtılmasını dikkat çekici buldu.

Tepkiler gecikmedi. “On yıl profesyonel futbolcu oldun ve sonra böyle hatırlanıyorsun,” diye yazdı şaşkın bir izleyici X’te. Ayrıca, Cabral’ın hâlâ aktif bir profesyonel futbolcu olduğu ve şu anda yeni bir kulüp aradığı da nazikçe belirtildi.

Bir gün sonra Cabral da duruma bizzat tepki gösterdi. Instagram Stories üzerinden söz konusu isim çubuğunun bir görüntüsünü paylaşarak doğrudan kamu yayıncısına seslendi.

“NOS, bir dakika dışarı çıkın, konuşmamız lazım,” diye yazdı Cabral, göz kırparak. Ardından mesajında Steven Berghuis’i de etiketledi. “@stevenberghuis, sen mi söyleyeceksin onlara?” diye ekledi.

Bu hata, NOS’un daha önceki bir yayınından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bir önceki maçta Cabral yine yorumcu olarak görev yapmış ve 2010 ile 2012 yılları arasında Jong Oranje’de birlikte forma giydiği Berghuis ile aynı masada oturmuştu.

Muhtemelen yayıncı kuruluş, Yeşil Burun Adaları ile Uruguay arasındaki maç öncesinde eski tanıtım metnini güncellemedi. Bu nedenle Cabral, Berghuis’in eski takım arkadaşı olarak yeniden tanıtıldı; oysa Feyenoord, FC Twente, ADO Den Haag, Willem II, Levski Sofia gibi kulüplerde ve sayısız yurt dışı macerasında geçirdiği kariyeri, dikkat çeken bu tanıtımın ima ettiğinden çok daha kapsamlıdır.



