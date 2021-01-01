Jerome Boateng eski sevgilisi Kasia Lenhardt'in ölümüyle sarsıldı

Kulüpler Dünya Kupası için Katar'da bulunan Bayern Münih'te Jerome Boateng kamptan ayrıldı.

Bayern Münih'in tecrübeli stoperi Jerome Boateng eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'in Berlin'de ölü bulunmasının ardından kişisel nedenlerden ötürü FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan ayrılarak Almanya'ya döndü.

Katar'da düzenlenen turnuva için bu ülkede bulunan Bayern Münih'te teknik direktör Hansi Flick, Boateng'in Almanya'ya dönmek için kendisinden izin istediğini ve bu talebi onayladığını söyledi. 15 yıldır birlikte yaşayan çift 2 Şubat'ta ayrılmalarına neden olan büyük bir tartışma yaşarken, geçtiğimiz hafta ilişkiye nokta konmuştu.

Bayern Münih Jerome Boateng'in forma giymeyeceği turnuvanın finalinde bugün 21.00'de Meksika temsilcisi Tigres ile karşılaşacak.