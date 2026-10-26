Jermaine Pennant için endişe: Liverpool’un eski oyuncusuna köpek saldırdı, bacağına 50 dikiş atıldı

Jermaine Pennant, eski Liverpool ve Arsenal futbolcusu, bir Alman kurdunun saldırısına uğradı. Hiç ayrılmadığı köpeği King ise onu savundu: "Hayatımı kurtardı." Premier League'de oynamış eski futbolcu için tatsız bir olaydı. Bacağını ısırarak derin bir yara açan köpeğin saldırısının ardından hastaneye kaldırılan Pennant'ın yaralarına 50 dikiş atıldı. Baldırının iz ve çukur kalmadan yeniden yapılandırılması için muhtemelen plastik cerrahi ameliyatı geçirmesi gerekecek.





NE OLDU? - Pennant, King adlı Amerikan akitası cinsi köpeğiyle yürüyüş yaparken tasmasız bir Alman kurdu aniden King'e saldırdı. İki köpeği ayırmak için araya giren eski Arsenal yıldızı, olaydan en ağır şekilde etkilenen taraf oldu: Kısa süre içinde sağ baldırından dört kez ısırıldı ve derin, belirgin yaralar aldı. Yürüyemeyen Pennant'a yardım eden partneri, onu ciddi durumdayken en yakın acil servise götürdü. Pennant, yaşananları polise vakit kaybetmeden bildirdiği ifadesinde kendi köpeğinden söz ederek "Hayatımı kurtardı" dedi.









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